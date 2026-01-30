النيران حاصرت المنطقة.. حريق يلتهم مخبزًا بمشروع مستقبل مصر في منوف -صور

الشرقية - ياسمين عزت:

حققت جامعة الزقازيق، إنجازات رياضية مشرفة خلال مشاركتها في فعاليات بطولة الجامعات المصرية دورة الشهيد الرفاعي رقم 53، وذلك في إطار دعم الجامعة للأنشطة الرياضية وتنمية مهارات الطلاب، بمشاركة متميزة لأبنائها من ذوي الهمم.

وجاءت المشاركات تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب، حيث نجح طلاب وطالبات الجامعة في حصد مراكز متقدمة في عدد من الألعاب الجماعية والفردية.

أعلنت الجامعة عن حصد المركز الأول، في بطولة الجودو التي أُقيمت بجامعة عين شمس، حصد طلاب الجامعة مراكز أولى وثانية وثالثة في عدة أوزان، بينما حقق منتخب الكاراتيه إنجازًا كبيرًا بحصده 13 ميدالية متنوعة في منافسات الكاتا والكوميتية فردي وجماعي.

كما حققت طالبات الجامعة الميدالية البرونزية في بطولة التنس الأرضي زوجي طالبات، وواصل طلاب الجامعة تألقهم في بطولة ألعاب القوى بحصد ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في مسابقات الأسوياء وذوي الهمم.

وسجل طلاب الجامعة من ذوي الهمم حضورًا مشرفًا، مؤكدين روح التحدي والإصرار، بعد تحقيقهم عدة ميداليات في سباقات 100 و200 متر، بما يعكس اهتمام الجامعة بدمجهم ودعم قدراتهم الرياضية.

وأعرب الدكتور خالد الدرندلي عن فخره بما حققه طلاب الجامعة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس كفاءة منظومة رعاية الطلاب وحرص الجامعة على دعم المواهب الرياضية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الشباب وبناء الإنسان المصري.



من جانبه، أكد الدكتور هلال عفيفي استمرار دعم الجامعة لكافة الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى دور الرياضة في إعداد طالب متوازن قادر على الجمع بين التفوق الأكاديمي والتميز الرياضي.