جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بساحة انتظار النقل الثقيل بمدينة طابا، لمتابعة أعمال الإنارة والتشطيبات النهائية الجارية تمهيدًا لافتتاح الساحة رسميًا.

واستمع المحافظ إلى الموقف التنفيذي لأعمال المرافق المختلفة، مؤكدًا التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان جاهزية البنية التحتية للمشروع.

ووجّه المحافظ بالبدء في أعمال إنشاء المنطقة الخدمية بالمشروع عقب التشغيل التجريبي للساحة، تمهيدًا لافتتاحها رسميًا تزامنًا مع العيد القومي للمحافظة.

وشدد اللواء خالد مبارك على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال المنطقة الخدمية وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق التكامل في الخدمات المقدمة لقائدي الشاحنات والسيارات، ويسهم في تنظيم حركة النقل ومنع تكدس الشاحنات على الطرق السريعة، تعزيزًا لعوامل السلامة المرورية.

وأوضح المحافظ أن جميع الإمكانيات والخدمات ستُقدّم بما يصب في صالح القطاع السياحي والتجاري بمدينة خليج العقبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بالخدمات اللوجستية وتعزيز السلامة على الطرق.

وأشار اللواء خالد مبارك إلى أن ساحة انتظار النقل الثقيل والمنطقة الخدمية الملحقة بها تمثل إضافة هامة لمنظومة الخدمات اللوجستية بالمحافظة، لما لها من دور في الحد من المخاطر الناتجة عن تكدس الشاحنات المتجهة من وإلى ميناء نويبع البحري، ودعم جهود التنمية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة. وأكد أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية على مستوى مدن المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة حنان عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد الجوهري، رئيس قطاع الكهرباء، ومدير مديرية الطرق، ورئيس مدينة طابا.