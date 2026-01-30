إعلان

السيسي يتحدث عن توقيت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. ماذا قال؟

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:47 م 30/01/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، حيث كان في استقباله فور وصوله الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وقال الرئيس السيسي خلال الكلمة التي ألقاها، إنه بالنسبة للوضع في الداخل:" أطمئنكم أنه في تحسن سواء على الصعيد الاقتصادي أو في تحسن فرص الاستثمار، وردا على من يستفسرون عن توقيت حصد نتائج الجهد في مجال الإصلاح الاقتصادي، فأشير إلى أهمية أن نعمل أكثر، ونبذل جهدا أكبر، وأن تكون عناصر الاقتصاد المصري أقوى بكثير".

وتابع:"أؤكد أن الدولة في تطور وتقدم مستمر، والتحسن عملية مستمرة وقائمة على قيام جيل بتسليم الأجيال التالية، وأؤكد أن الأوضاع الداخلية مستقرة، والسلع والاحتياجات وخلافه متوافرة على الرغم من الأزمات العالمية، ونحن في شهر شعبان وعلى أعتاب شهر رمضان وكل السلع متوافرة بحمد الله."

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية الفريق أشرف زاهر الرئيس السيسي الإصلاح الاقتصادي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور- انهيار ابنة الفنانة هدى شعراوي في جنازتها
زووم

بالصور- انهيار ابنة الفنانة هدى شعراوي في جنازتها
الخوذة الذكية".. محافظ أسيوط يكرّم اثنين من عباقرة الابتكار الصغار (صور)
أخبار المحافظات

الخوذة الذكية".. محافظ أسيوط يكرّم اثنين من عباقرة الابتكار الصغار (صور)
السيسي يتحدث عن توقيت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. ماذا قال؟
أخبار مصر

السيسي يتحدث عن توقيت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. ماذا قال؟
البدوي: سأعتذر للشعب حال فوزي برئاسة "الوفد".. والحزب دوره تراجع الفترة
أخبار مصر

البدوي: سأعتذر للشعب حال فوزي برئاسة "الوفد".. والحزب دوره تراجع الفترة
بالفيديو.. رقص هالة صدقي وكزبرة وسيد رجب في كواليس"بيبو"
زووم

بالفيديو.. رقص هالة صدقي وكزبرة وسيد رجب في كواليس"بيبو"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يتحدث عن توقيت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. ماذا قال؟
"رد على سيد عبد الحفيظ والعقوبة لن تخفض".. مصدر يكشف مستجدات أزمة إمام عاشور
الجرام يفقد 350 جنيها.. الذهب يهبط للمرة الثانية خلال منتصف تعاملات اليوم