المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدوائر الخمس على مستوى المحافظة، وغلق جميع اللجان الانتخابية في الموعد المقرر، دون تلقي أي شكاوى.

وأكد محافظ المنيا، أن العملية الانتخابية شهدت انتظامًا كاملًا على مدار اليوم الأول، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، مشيرًا إلى الالتزام التام بالحياد والشفافية، وفقًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار كدواني، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كانت قد أنهت كافة الاستعدادات اللازمة قبل بدء الاقتراع، وجرى تجهيز 377 مقرًا انتخابيًا تضم 489 لجنة فرعية، لاستقبال نحو 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين، مع التأكد من جاهزية المقار الانتخابية من حيث الإضاءة الجيدة، والنظافة العامة، وتوافر وسائل الحماية المدنية، وتأمين مصادر الكهرباء والمياه، إلى جانب توفير مولدات كهرباء احتياطية تحسبًا لأي طوارئ، بما يضمن استمرار العملية الانتخابية دون معوقات.