إعلان

محافظ المنيا: اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات النواب انتهى دون شكاوى

كتب : جمال محمد

11:20 م 03/01/2026

غرفة عمليات ديوان عام محافظة المنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدوائر الخمس على مستوى المحافظة، وغلق جميع اللجان الانتخابية في الموعد المقرر، دون تلقي أي شكاوى.

وأكد محافظ المنيا، أن العملية الانتخابية شهدت انتظامًا كاملًا على مدار اليوم الأول، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، مشيرًا إلى الالتزام التام بالحياد والشفافية، وفقًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار كدواني، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كانت قد أنهت كافة الاستعدادات اللازمة قبل بدء الاقتراع، وجرى تجهيز 377 مقرًا انتخابيًا تضم 489 لجنة فرعية، لاستقبال نحو 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين، مع التأكد من جاهزية المقار الانتخابية من حيث الإضاءة الجيدة، والنظافة العامة، وتوافر وسائل الحماية المدنية، وتأمين مصادر الكهرباء والمياه، إلى جانب توفير مولدات كهرباء احتياطية تحسبًا لأي طوارئ، بما يضمن استمرار العملية الانتخابية دون معوقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا انتخابات مجلس النواب 2025 غلق جميع اللجان الانتخابية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة