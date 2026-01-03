نقابة الصيادلة: رقابة صارمة تمنع وصول الأدوية المغشوشة إلى الصيدليات

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن المنظومة الرقابية التي تطبقها هيئة الدواء المصرية تتسم بالدقة الشديدة، حيث تفرق بوضوح بين "الأدوية المغشوشة" وبين "الأدوية المسحوبة" لعدم مطابقتها لبعض المواصفات الفنية، مشيراً إلى أن الهيئة تتعامل مع كل حالة بآليات قانونية وفنية مستقلة عبر نوعين من المنشورات الدورية.

وأضاف "رمزي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، أن شهر ديسمبر شهد صدور منشورات تشمل الحالتين؛ حيث تم رصد محاولات لغش منشطات ذكورية ونقط للأنف ببيانات مزيفة، بالإضافة إلى مستحضر هرموني يحمل اسم شركة وهمي، ودواء لعلاج قرح المعدة ببيانات تسجيل غير دقيقة، مؤكداً أن الرصد المبكر يمنع وصول هذه المخاطر للمستهلك.

وقال رئيس لجنة التصنيع الدوائي إن تسلل الأدوية المغشوشة إلى داخل الصيدليات الرسمية هو أمر "شبه مستحيل" بفضل حملات التفتيش الدوري والمفاجئ، موضحاً أن الأدوية المقلدة تنتج غالباً في أماكن غير مرخصة أو تُهرب من الخارج، بينما الأدوية التي يعلن عن سحبها تكون بسبب خلل طفيف في "تشغيلة" واحدة محددة الرقم، ولا يعني ذلك عدم سلامة المستحضر بالكامل.

كما أضاف الدكتور محفوظ رمزي محذراً المواطنين من الانسياق وراء إعلانات الدواء عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الصيدلية تظل المكان الوحيد الموثوق لضمان سلامة المنتج، داعياً الجميع إلى ضرورة إبلاغ الصيدلي أو الجهات الرسمية عن أي أعراض جانبية تظهر عند استخدام أي عقار طبي.