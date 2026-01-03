جولة الإعادة.. إقبال في الفترة المسائية على لجان دائرة المنتزه بالإسكندرية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نفذت محافظة الوادى الجديد، مبادرة لبيع الملابس والأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة بتخفيض 5% على الكاش والتقسيط لمدة عام بدون مقدم أو فوائد وذلك للعاملين بالحكومة.

أكدت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، اليوم السبت، إن المعرض جرى إقامته بمقر مجمع المصالح الحكومية بمدينة الخارجة بالتعاون مع عدة جهات أبرزها شركة المحلة للغزل والنسيج.

وأضافت سلوى، أن المبادرة تتضمن بيع السلع المختلفة من ملابس ومفروشات وأجهزة كهربائية وسلع معمرة للموظفين الحكوميين بتخفيض 5 % على الكاش أو بنظام التقسيط لمدة عام بدون مقدم أو فائدة.

وقالت سلوى، إن نائبة المحافظ حنان مجدي، تفقدت مقر المعرض موجهةً بسرعة تيسير إجراءات خصم الأقساط من الرواتب للعاملين، ودراسة إتاحة التقسيط لكافة المواطنين، كما قررت استمرار عمل المعرض خلال الفترة المسائية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين؛ وتوفير وسائل انتقال لزوار المعرض، دعمًا من المحافظة للمواطنين وتخفيفًا عن كاهل الأسر.