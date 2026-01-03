إعلان

الطوائف الإنجيلية تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

كتب : أحمد عبدالمنعم

10:51 م 03/01/2026
كتب- أحمد عبدالمنعم:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم السبت، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، يرافقه أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وقيادات الطائفة وكلية اللاهوت الإنجيلية، وذلك لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب قداسة البابا سعادته بمجيئهم وتهنئتهم، متمنيًا لهم أن يكون العام الجديد عامًا مباركًا، لافتًا إلى أن أحداث ميلاد المسيح تقدم لنا رسالة مغزاها أن الميلاد سر الجمع، فلقد جمع السيد المسيح بميلاده السماء (الملائكة) والأرض (الرعاة) والبسطاء والأغنياء (المجوس).

ثم أجاب قداسته على أسئلة ضيوفه في أجواء سادتها مشاعر الود والمحبة.

البابا تواضروس الثاني القس أندريه زكي المجلس الإنجيلي العام عيد الميلاد المجيد

