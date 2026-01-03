انطلاق المقابلات الشخصية لمبادرة "1000 مدير مدرسة" بالوادي الجديد

جولة الإعادة.. إقبال في الفترة المسائية على لجان دائرة المنتزه بالإسكندرية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

انعقدت اليوم السبت لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة للمبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة، وذلك برئاسة الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد واللجنة المشكلة الدكتورة نجوى واعر عميد كلية التربية بجامعة الوادي الجديد وأعضاء من المديرية.

وأكد وكيل الوزارة بالمحافظة تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية لاختيار الكوادر المتميزة القادرة على العطاء والتفاني في العمل وتطوير الأداء للنهوض بالعملية التعليمية .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن شروط التقدم في المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة ضمن الدفعة الثالثة بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة، وفقا للشروط الآتية: أن يكون السن من 35 : 45 عاما، يفضل أن يكون لديه خبرة في الإدارة يتم تكليفه بوظيفة وكيل مدرسة أو مدير مدرسة ،حاصلا على تقييم أداء كفء خلال آخر ٣ سنوات، ولا يكون حصل على أية أحكام تأديبية نهائيا ، لائقا صحياً بدنياً، وذهنياً، وخالياً من أية أمراض مزمنة ، لديه مهارات استخدام الحاسب الآلي والانترنت وبرامج Microsoft Office ، ملما بالاتجاهات المعاصرة في القيادة لديه رؤية وأدوات للتطوير الإداري ، لديه ثقافة عامة ومتنوعة قيادياً وإدارياً ، ملبيا لاحتياجات المجتمع المحلي تربوياً ، لديه اتجاهات وقيماً إيجابية.

يجري عقد مقابلة شخصية بالمديريات التعليمية، برئاسة مدير المديرية بكل محافظة، وعضوية كل من: وكيل المديرية ومدير عام التعليم العام مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية ومدير عام الإدارة القانونية بالمديرية ومدير عام إدارة الموارد البشرية بالمديرية وموجه عام التربية النفسية بالمديرية وعميد كلية التربية أو من يفوضه.

كما يجري ترشيح 15 مرشحاً من كل مديرية، بحيث يتم تمثيل جميع الإدارات بكل مديرية، مع مراعاة نسبة الاختيار بين الجنسين الذكور - الإناث).