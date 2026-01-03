الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت لجان الاقتراع بدائرة المنتزه شرق الإسكندرية، مساء اليوم السبت، إقبالًا ملحوظًا من الناخبين خلال الفترة المسائية من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتأمين مكثف من قبل الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وتوافد الناخبون على عدد من المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة التي تُجرى على المقعد الرابع والأخير بالدائرة، بين مرشحين اثنين هما هشام الرحماني وعطا سليم.

وتُجرى جولة الإعادة في دائرة المنتزه، بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتيجة المرحلة السابقة، فيما كان قد أُُعلن فوز ثلاثة مرشحين، وأُجري التصويت لمرة ثانية بين 27 مرشحا على المقعد الرابع، ليسفر التصويت عن جولة إعادة على المقعد الرابع والأخير بين المرشحين هشام الرحماني وعطا سليم، وكلاهما من حزب حماة الوطن.

وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة و79 مقرًا انتخابيًا تشمل 152 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد الناخبين المقيدين 1,263,674 ناخبًا، موزعين على نطاق أقسام شرطة المنتزه أول وثان وثالث.

ورفعت محافظة الإسكندرية، درجة الاستعداد القصوى، مع تفعيل غرف العمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي طارئ، بما يضمن إجراء الانتخابات في أجواء آمنة ومنظمة.