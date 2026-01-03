بفارق صوتين فقط.. المستشار أمجد الحديدي رئيساً لنادي قضاة المنصورة

محافظ أسيوط يتفقد لجان الإعادة ويشيد بالإقبال على التصويت (صور)

الدقهلية ـ رامي محمود:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد الكلى لنادي قضاة المنصورة، بمحافظة الدقهلية برئاسة المستشار أحمد محمد فريد عارف، وعضوية المستشارين محمود أحمد رزق، و أحمد عبد العال محمد، فوز المستشار أمجد محمد شوقى الحديدى بمنصب رئيس نادى قضاة المنصورة بعدد أصوات ٢٦٣ صوتا وبفارق صوتين فقط عن منافسه الأقرب المستشار أيمن عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض والذى حصل على ٢٦١ صوتا فقط.

وأعلنت اللجنة المشرفة عن فوز قائمة عبدالمحسن بالكامل والتي تضم بينما المستشار أحمد على المشد بإجمالي ٤٥٦ صوتا، والمستشار وليد نبيل عطوة ٣٤٤ صوتا، والمستشار تامر عبد الرحمن كشك ٤٦١ صوتا، محمد المراكبى ٤١٨ صوتا، بالمقاعد المخصصة للمستشارين بمجلس الإدارة .

وكان إجمالي عدد من لهم حق التصويت ٨٧٢ عضوًا، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم ٥٥٣ شخصًا، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة ٥١٩، بينما عدد الأصوات الباطلة ٣٤ صوتا .

كما أعلنت اللجنة فوز كل من المستشارين إسماعيل بدوى ٣٥١ صوتا، أحمد رضا حشيش ٤١٨ صوتا، محمد سامى عبد الغفار ٤٦١ صوتا، محمد السعيد قزامل ٣٩٠ صوتا، حازم محسن الباز ٣٧١، بمقاعد رؤساء المحاكم والقضاة.

بينما فاز بمقاعد النيابة العامة كل من المستشارين محمد رفعت العزب ٣٣٧ صوتا، شريف مجدى عبد الرازق ٣٧٣ صوتا، كريم سعد الزقرد ٤٤٨ صوتا، أحمد عبد المحسن الكناني ٣٧٦ صوتا، محمود منصور العشرى ٤٢٧ صوتا.