المنوفية - أحمد الباهي:

ارتبط نفق "الميتين" لسنوات طويلة في أذهان أهالي مدينة شبين الكوم بالجدل والرهبة، نظرًا لقربه من مقابر المدينة بحي غرب، ما جعله واحدًا من أكثر المواقع التي ارتبطت بالحكايات الشعبية والمخاوف المتداولة بين المواطنين. ورغم تغييره رسميًا إلى "نفق البساتين" منذ عدة سنوات، ظل الاسم القديم حاضرًا في الذاكرة الشعبية ومتداولًا على ألسنة الأهالي حتى اليوم.

وخلال الفترة الأخيرة، شهد النفق تحركًا فعليًا وجادًا على أرض الواقع، في إطار خطة محافظة المنوفية لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المحاور المرورية الحيوية داخل مدينة شبين الكوم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة المشكلات المزمنة التي طالما عانى منها مستخدمو النفق.

وفي هذا السياق، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، ببدء أعمال التطوير الجارية بنفق البساتين، مؤكّدًا ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ، والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية، وتذليل أي معوقات قد تعرقل الانتهاء من الأعمال في التوقيت المحدد.

وشملت أعمال التطوير تنفيذ شبكة صرف جديدة للنفق بمواصفات فنية متقدمة، حيث جرى استبدال المواسير القديمة بأخرى بقطر 8 بوصات بدلًا من 4 بوصات، بما يساهم في تحسين كفاءة تصريف مياه الأمطار ومنع تراكمها داخل النفق. كما تقرر تركيب أغطية ومصبات من نوع GRB تتحمل أوزانًا تصل إلى 25 طنًا لضمان استدامة العمل وتحمل الأحمال المرورية الثقيلة.

وتضمنت الأعمال أيضًا تركيب وحدة رفع جديدة مزودة بطلمبة غاطسة بقدرة 7.5 حصان، إلى جانب أعمال تجميل شملت تركيب حجر هاشمي على جانبي النفق، وتركيب كشافات إنارة حديثة وكاميرات مراقبة، في إطار رفع مستوى الأمان وتحسين الرؤية الليلية لمستخدمي الطريق.

من المتوقع أن يسهم الانتهاء من أعمال التطوير في تغيير الصورة الذهنية المرتبطة بالنفق، وتحويله من نقطة مثيرة للقلق إلى ممر حضاري آمن يخدم أهالي شبين الكوم ويعكس جهود المحافظة في الارتقاء بالمظهر العام وتطوير البنية التحتية على أرض الواقع.