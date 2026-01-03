إعلان

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمار الشريعي بمسقط رأسه في المنيا (فيديو وصور)

كتب : جمال محمد

04:31 م 03/01/2026
    جنازة شقيق الموسيقار عمار الشريعي
    شقيق عمار الشريعي ٣
    شقيق عمار الشريعي ٥
    جنازة شقيق عمار الشريعي ٢

المنيا - جمال محمد:

شيع أهالي مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، اليوم السبت، جثمان المهندس علي الشريعي، شقيق الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وسط حالة من الحزن والأسى بين الأهالي.

وكانت ميرفت القفاص، أرملة الموسيقار الكبير عمار الشريعي، قد أعلنت خبر وفاة المهندس علي الشريعي فجر اليوم عبر صفحتها بموقع فيسبوك، داعيةً له بالرحمة والمغفرة.

وفور تأدية صلاة الجنازة على المتوفى بجوار ديوان العائلة، جرى دفنه في مدافن الأسرة ليجاور جثمان شقيقه الراحل.

وتُعد عائلة الشريعي من أكبر العائلات في مركز سمالوط بمحافظة المنيا، وتحظى بمكانة كبيرة بين الأهالي نظرًا لمساهمتها في خدمة المجتمع في العديد من المناسبات المختلفة.

عمار الشريعي علي الشريعي فيسبوك محافظة المنيا

