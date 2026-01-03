الفيوم - حسين فتحي:

تشهد بعض اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم، مساء اليوم، إقبالًا كثيفًا من الناخبين في قرى العزيزية، منشأة الجمال، بندر طامية، منشأة طنطاوي، وفيديمين والسليين التابعة لمركزي سنورس وسنهور، بينما يسود الهدوء باقي لجان الدائرة.

وتأتي هذه الجولة الاستثنائية بعد قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان النتائج السابقة، ما أدى إلى إعادة ماراثون الانتخابات للمرة الثالثة لحسم المقاعد المخصصة للدائرة.

وشهدت اللجان ازدحامًا ملحوظًا من النساء وكبار السن، فيما ظهر غياب الشباب خلال الفترة الصباحية، وفق ما ذكره مصدر باللجنة المشرفة على الانتخابات.

وتتنافس في هذه الجولة ستة مرشحين على 3 مقاعد برلمانية، وهم: اللواء طه عبد التواب عبد الجليل (حزب مستقبل وطن)، حمادة محمد سليمان عواد (حزب النور)، حازم فايد عبد الله (مستقل)، منجود رشاد الهواري (حزب حماة الوطن)، حمد محمود حمد دكم (حزب مستقبل وطن)، ربيع محمد كمال (مستقل).

ويبلغ إجمالي الناخبين بالدائرة الثالثة 667,149 ناخبًا وناخبة، وقد تم تجهيز 73 مقرًا انتخابيًا تضم 93 لجنة فرعية، موزعة كالتالي: مركز سنورس: 53 لجنة فرعية، مركز طامية: 40 لجنة فرعية.

وتكثف أجهزة الأمن تواجدها أمام المقار الانتخابية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، ويتوقع مراقبون زيادة الإقبال خلال الساعات المقبلة نظرًا لطابع الدائرة القبلي والعائلي.