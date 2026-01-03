الشرقية - ياسمين عزت:

تفقد الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الدراسات العليا (الدبلومات الخاصة – أخصائي وتربوي) بكلية العلوم لذوي الإعاقة والتأهيل، للعام الجامعي 2025/2026.



جاء ذلك في إطار حرص الجامعة على متابعة امتحانات الدراسات العليا والارتقاء بالمنظومة الأكاديمية والبحثية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة.

وشملت الجولة الاطمئنان على انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، والتأكد من الالتزام بالمعايير الأكاديمية والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، بالإضافة إلى توافر الأجواء الملائمة للطلاب من حيث الإضاءة والتهوية والإمكانات اللازمة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

جاءت الجولة بحضور كل من: الدكتور حسام عوض، عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة دعاء خطاب، وكيل الكلية للدراسات العليا، والأستاذ الدكتور حسن مسلم، رئيس كنترول الدراسات العليا، والأستاذ أشرف مصطفى، مدير عام الكلية، حيث أشادوا بجهود الجامعة في ضمان جودة العملية التعليمية والالتزام بالمعايير الأكاديمية.

وأكد الدكتور إيهاب الببلاوي أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج الدراسات العليا باعتبارها ركيزة أساسية في دعم البحث العلمي وتأهيل الكوادر المتخصصة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الأكاديمية والإدارية، وتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يعكس المكانة العلمية المتميزة للجامعة.