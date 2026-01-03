قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين باقتحام مقهى قرية الدير في طوخ

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نظرت محكمة جنح أحداث بنها، اليوم السبت، قضية المتهمين بالاشتراك في اقتحام مقهى بقرية الدير بمركز طوخ، وحيازة أسلحة بيضاء، وترويع المواطنين باستخدام أنبوبة غاز.

وخلال الجلسة، طلب محامي المتهمين التأجيل للاطلاع واستكمال أوجه الدفاع، فقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 10 يناير الجاري، مع استمرار حبس المتهمين.

وتأتي هذه القضية في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في القضايا التي يكون أحد أطرافها قاصرًا، حيث تُقيد الدعوى كجنحة أحداث مستقلة عن الجنحة الأصلية، وفقًا لأحكام القانون.

وكانت أجهزة أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، قد كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أربعة أشخاص يستقلون دراجات نارية بترويع مواطنين جالسين على أحد المقاهي، مستخدمين أسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن المتهمين الأربعة ارتكبوا الواقعة على خلفية خلافات سابقة مع صاحب المقهى، دون وقوع أي إصابات بين رواد المقهى.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية.

اقرأ أيضًا:

رعب بقهوة الدير.. كيف سقط المتهمون بترويع المواطنين بأنبوبة مشتعلة في طوخ؟