السجن بدلاً من الإعدام.. الاستئناف تخفف عقوبة قاتل زوجته بالإسكندرية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لزوجته.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد حكمت في وقت سابق بإعدام المتهم شنقًا، قبل أن تخفف محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن المشدد 15 سنة.

وبحسب أوراق القضية رقم 24847 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد ورود بلاغ بقتل عاطل لزوجته داخل الشقة التي كانا يقيمان بها.

وتبين أن المتهم "س.ع.ح" قام بقتل زوجته المجني عليها "ر.ط.م" بعد أن استدرجها إلى غرفة النوم عقب تجهيزها الطعام، وأمسك بإيشارب نسائي ولفّه حول عنقها عدة لفات، ثم أحكم رباطه وشد طرفيه حتى تأكد من وفاتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان دائم التعدي على المجني عليها بسبب شكوكه في سلوكها دون دليل، وقبل الواقعة بستة أيام تعدى عليها بالضرب وقيدها بحبل، لولا تدخل أحد الجيران الذي قام بالصلح بينهما.

وعقب انتهاء التحقيقات وورود التقرير النهائي للطب الشرعي، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها السابق.