إعلان

السجن بدلاً من الإعدام.. الاستئناف تخفف عقوبة قاتل زوجته بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:38 م 05/01/2026

تعبيرية عن محاكمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لزوجته.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد حكمت في وقت سابق بإعدام المتهم شنقًا، قبل أن تخفف محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن المشدد 15 سنة.

وبحسب أوراق القضية رقم 24847 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد ورود بلاغ بقتل عاطل لزوجته داخل الشقة التي كانا يقيمان بها.

وتبين أن المتهم "س.ع.ح" قام بقتل زوجته المجني عليها "ر.ط.م" بعد أن استدرجها إلى غرفة النوم عقب تجهيزها الطعام، وأمسك بإيشارب نسائي ولفّه حول عنقها عدة لفات، ثم أحكم رباطه وشد طرفيه حتى تأكد من وفاتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان دائم التعدي على المجني عليها بسبب شكوكه في سلوكها دون دليل، وقبل الواقعة بستة أيام تعدى عليها بالضرب وقيدها بحبل، لولا تدخل أحد الجيران الذي قام بالصلح بينهما.

وعقب انتهاء التحقيقات وورود التقرير النهائي للطب الشرعي، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها السابق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محاكمة تعبيرية السجن قاتل زوجته الإسكندرية جريمة قتل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

شيخ الأزهر خلال زيارته البابا تواضروس: العالم فقد عقله وحكمته وهذا نذير
أخبار مصر

شيخ الأزهر خلال زيارته البابا تواضروس: العالم فقد عقله وحكمته وهذا نذير
بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
زووم

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
على 4 جبهات.. نتنياهو يستعد لاحتمال اندلاع حرب جديدة
شئون عربية و دولية

على 4 جبهات.. نتنياهو يستعد لاحتمال اندلاع حرب جديدة
صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"
أخبار المحافظات

صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"
مكالمة الموت.. كيف خططت ميادة لقتل زوجها واستمتعت بالجريمة عبر الهاتف؟
حوادث وقضايا

مكالمة الموت.. كيف خططت ميادة لقتل زوجها واستمتعت بالجريمة عبر الهاتف؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025