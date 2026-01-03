"الصخور وقعت عليهم".. إصابة عاملين أثناء عملهما بمنطقة صحراوية في قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أُصيب عاملان، اليوم السبت، إثر انهيار كتلة من الصخور الجبلية عليهما أثناء عملهما بمنطقة صحراوية في قرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوبي محافظة قنا، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بوقوع حادث انهيار صخري على عدد من العمال خلال أعمالهم بالطريق الصحراوي بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة عاملين تابعين لشركة القطار السريع نتيجة انهيار كتلة جبلية أثناء تنفيذ أعمال الطريق في صحراء قرية العليقات، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى قوص ووُضعا تحت الملاحظة الطبية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما كُلّفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وظروف وقوعه.