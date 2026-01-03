"الصحة" تطلق حملة "عيد من غيرها" لدعم المتعافين من الإدمان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة "عيد من غيرها" للعام الثامن على التوالي، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة، بهدف تشجيع المتعافين من الإدمان على قضاء المناسبات بعيدًا عن السلوكيات أو الأماكن المرتبطة بمرحلة التعاطي، في إطار دعم استمرارية تعافيهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان نظمت أنشطة ترفيهية وثقافية وفنية ورياضية ودينية بمختلف المحافظات، شملت استقبال المتعافين ليوم ترفيهي متكامل داخل المستشفيات، ضمن بيئة آمنة تعزز مفاهيم التعافي الإيجابي.

وأضاف أن الحملة تهدف إلى تعزيز روح المشاركة والدعم المتبادل بين المتعافين، مع اختتام الفعاليات بتكريم عدد منهم تقديرًا لالتزامهم ببرامج العلاج، إلى جانب تكريم الفرق العلاجية.

وأكد الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الحملة توفر مناخًا داعمًا يمكّن المتعافين من الاستمتاع بالمناسبات دون اللجوء إلى التعاطي، مما يعزز قدرتهم على مواجهة الضغوط المرتبطة بها.

من جانبها، أشارت الدكتورة راغدة الجميل، مدير إدارة علاج الإدمان، إلى تقديم برامج توعوية وتأهيلية ضمن الفعاليات، مع توفير أسرّة مخصصة لإقامة المتعافين خلال الأعياد داخل المستشفيات، لتجاوز الأوقات عالية الخطورة، في إطار خطة متكاملة تنفذها الأمانة على مدار العام لترسيخ التعافي المستدام.

