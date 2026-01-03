الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

بدأت صباح اليوم السبت، جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية والأمنية، لحسم المقعد الرابع والأخير في الدائرة، في إجراء انتخابي استثنائي يُجرى للمرة الثالثة على التوالي في نفس الدائرة.

ويتنافس على المقعد الرابع والأخير مرشحان من حزب حماة الوطن، هما هشام الرحماني وعطا سليم، من أصل 27 مرشحًا خاضوا الجولة الأولى، وذلك بعد إلغاء نتائج المرحلة التي كان قد أُعلن خلالها فوز ثلاثة مرشحين، قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان النتائج وإعادة التصويت على المقعد المتبقي.

وشهدت الساعات الأولى من فتح اللجان توافدًا ملحوظًا من الناخبين، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لتيسير عملية التصويت وضمان انسيابها، حيث تم تخصيص عناصر من الأمن والإرشاد لتنظيم دخول المواطنين وتسهيل الوصول إلى اللجان.

وتضم دائرة المنتزه لجنة عامة واحدة و79 مقرًا انتخابيًا تشمل 152 لجنة فرعية، فيما يبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 1,263,674 ناخبًا، موزعين على أقسام شرطة المنتزه أول وثان وثالث.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى، وتفعيل غرف العمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو شكاوى، بما يضمن إجراء الانتخابات في أجواء آمنة ومنظمة.