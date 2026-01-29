البيت الأبيض: ترامب سيوقع أمراً تنفيذياً لمكافحة إدمان المخدرات

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع اليوم الخميس، على أمر تنفيذي يهدف إلى تنسيق استجابة فيدرالية لمعالجة إدمان المخدرات وتعاطي المواد المخدرة.

بحسب تقرير لشبكة سي بي إس نيوز ، فإن المبادرة الواردة في الأمر التنفيذي سيقودها وزير الصحة الأمريكي روبرت إف كينيدي جونيور.

وفي وقت سابق، من اليوم قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستتعامل مع القراصنة الصوماليين بالطريقة ذاتها التي نتعامل بها مع تجار المخدرات.

وأكد ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية ستوجه ضربات قوية للقراصنة الصوماليين إذا استمروا في مهاجمة السفن.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن أي مهربي مخدرات قبالة سواحل الصومال سيلقون مصير مهربي الكاريبي.