"بتسمع ياسين التهامي!".. توفيق عكاشة: وزير استدعاني بسبب تصريحاتي

قال الإعلامي توفيق عكاشة إن كثيرين لا يلتفتون إلى التاريخ، مضيفًا أن تجاهله يمنع الشخص من فهم الحاضر أو التنبؤ بالمستقبل.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، وشيفت)، في بودكاست "أسئلة حرجة"،أن اليمن كانت تحكمها الملكة بلقيس، ملكة سبأ، وهي القصة التي تناولها القرآن الكريم في سورة النمل، مؤكدًا أن نبي الله سليمان كان من دعاة الإيمان بوحدانية الله في اليمن، وأنه يُعتبر أحد أهم أنبياء بني إسرائيل.

وأشار إلى أن بني إسرائيل لديهم معتقد بأنهم أوصياء على اليمن بموجب أمر إلهي جاء من النبي سليمان، وهو ما يظهر أثره حتى في المخططات الحديثة.

وتابع الإعلامي توفيق عكاشة، أن هيكل سليمان كان مبنيًا من خشب الصندل اليمني في حضرموت، ويجب إعادة بنائه من نفس الخشب ومن نفس المكان.

وأشار إلى أنه سبق وتحدث عن موضوع نسخة التوراة الثانية الموجودة في اليمن، مضيفًا أنه استُدعي من قبل وزير في ذلك الوقت بسبب تلك التصريحات، وعنفه جدًا، قائلًا له: "أنت بتحكي حكاوي أبو زيد الهلالي، أنت بتسمع أبو زيد الهلالي كتير وياسين التهامي وعايز تعملي صيّيد زيه"، وسأله الوزير: "بتقرأ في كتب إيه؟"، فرد عليه عكاشة وقتها بأسماء الكتب التي طالعها، وانتهى الموقف.

وأكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن كثيرين يتعاملون مع التاريخ باعتباره ماضيًا لا يتكرر، بينما القوى التي تدير العالم ترى أن التاريخ لا بد أن يُعاد في الحاضر، وهو ما يجعل فهم التاريخ اليمني وإعادة هيكل سليمان أمرًا ذا أهمية استراتيجية في تحليله للأحداث.

