متحدث الوزراء: تخفيضات أهلًا رمضان تصل لـ25%.. و146 شادرًا أول فبراير

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن معدلات الاستهلاك ترتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة السابقة للشهر الكريم، وأن معارض "أهلًا رمضان" ستوفر تخفيضات حقيقية تتراوح بين 15% و25% على السلع الغذائية الأساسية.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية هند الضاوي على قناة "القاهرة والناس"، أن هناك خطة متكاملة لبدء فعاليات معارض "أهلًا رمضان" اعتبارًا من شهر فبراير المقبل.

وأوضح أن الخطة تتضمن إقامة 146 شادرًا بالتعاون مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية والغرف التجارية، بهدف التوسع في إتاحة السلع للمواطنين في مختلف المناطق.

وتابع أن معارض "أهلًا رمضان" من المقرر إقامتها خلال الأسبوع الأول من فبراير، بالتوازي مع افتتاح وزارة التموين 123 معرضًا إضافيًا، مؤكدًا أن هذا التنسيق المشترك بين أجهزة الدولة يهدف إلى ضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار طوال الشهر الكريم.

وأشار متحدث الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على توفير السلع الغذائية بكميات كافية وأسعار مناسبة للمواطنين، لافتًا إلى أن معارض "أهلًا رمضان" تشهد دائمًا عروضًا وتخفيضات حقيقية في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التموين.

وأكد "الحمصاني"، أن وزارة التموين بدأت بالفعل في افتتاح معارض "أهلًا رمضان" والشوادر في عدد من المحافظات، مشددًا على أن الخطة الشاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة خلال الشهر الفضيل.

