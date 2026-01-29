تصدير 33 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة والبالغة 9 سفن، حيث تم تداول 60000 طن بضائع و1120 شاحنة و82 سيارة.

وشملت حركة الواردات، وفق بيان، 10000 طن بضائع و559 شاحنة و43 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 50000 طن بضائع و561 شاحنة و39 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم 3 سفن وهي: Pan LiLi، Alcudia Express، والحرية، بينما تغادر السفينتين PELAGOS Express، Poseidon Express فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين PELAGOS Express وأمل، وغادرت السفينة PURE MERCY وعلى متنها 33 ألف طن فوسفات و3 سفن أخرى وهي Alcudia Express ، Pan LiLi والحرية2.

و شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و211 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، سينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2071 راكبًا.

