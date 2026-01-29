خبير سياحي: مصر ضمن أفضل 10 وجهات عالمية 2026 بشهادة دولية

قال حسام هزاع، الخبير السياحي، إن مصر حجزت موقعًا متقدمًا بين أفضل عشر وجهات سياحية على مستوى العالم لعام 2026، بناءً على تقارير وتصنيفات دولية مرموقة.

وأضاف "هزاع"، خلال حوار على قناة "صدى البلد"، أن هذا التصنيف العالمي المرتفع يؤكد تميز مصر كوجهة سياحية فريدة، مشيرًا إلى أن نجاح مصر في استضافة واستقطاب مؤتمرات عالمية كبرى، بحضور قادة ورؤساء من مختلف دول العالم، ساهم بشكل كبير في تعزيز هذه الثقة والمصداقية.

ولفت الخبير السياحي، إلى أن دخول مصر "نادي الكبار" في السياحة العالمية جاء نتاجًا لآراء وتجارب السائحين أنفسهم، موضحًا أن وجود مصر ضمن البرامج السياحية الرسمية للعديد من الدول مثل المملكة المتحدة، فضلًا عن الأثر الكبير لافتتاح المتحف المصري الكبير، شكّلوا جميعًا عوامل جذب رئيسية أسهمت في زيادة أعداد الوافدين بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن الحملات التسويقية والسياحية المميزة التي تقوم بها الدولة، إلى جانب حصولها على هذا التصنيف العالمي المرموق، من شأنهما أن يدفعا قطاع السياحة قدمًا بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذه العوامل مجتمعة تخلق زخمًا إيجابيًا يستشرف مستقبلًا أكثر إشراقًا للسياحة المصرية.

وتابع حسام هزاع، أن السائح الأجنبي أصبح يلمس عن قرب حجم التطوير الشامل الذي تشهده البلاد، منوهًا إلى الانخفاض الكبير في معدلات الجريمة، والتطوير الهائل في البنية التحتية والمرافق الخدمية، وما شهدته المطارات المصرية من تطوير وتحديث، واصفًا هذه العوامل بأنها شكّلت معًا "الحزمة المتكاملة" التي أحدثت طفرة حقيقية في أعداد السائحين القادمين إلى أرض الحضارات.

