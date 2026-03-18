ارتفعت أسعار البصل الأبيض، والكوسة، والخيار البلدي والصوب، والبرتقال، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-3-2026، بينما انخفضت أسعار الفلفل الرومي، والليمون، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 14 و22 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 21 و25 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 24 و30 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 16 و22 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.