استيقظ أبناء بورسعيد على مفاجأة مدوية في قضية اتهام زوج بإلقاء زوجته من شرفة المنزل "الشباك" بمنطقة القابوطي الجديد في بورسعيد.

كواليس الواقعة

تعود القضية إلى شهر أكتوبر عام 2025 حين استقبل مستشفى السلام بورسعيد، السيدة "د.أ.خ" 21 عامًا، مصابة بكسور وجروح متفرقة بالجسم، بادعاء إلقاء زوجها لها من شرفة المنزل، وتبين من التحريات الأولية المبدئية وقتها أن المتهم هو زوج المجني عليها ويدعى "ف.ح.ع" وأنه دفعها من شرفة غرفة النوم أثناء وجودها أعلى السرير، مما أدى إلى سقوطها من الدور الثاني وإصابتها بكسور بالقدمين والحوض وفقرات الظهر، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وحاول الفرار.

القبض على الزوج

ضبطت الأجهزة الأمنية المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوصول إلى الملابسات النهائية للواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأن إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأجرت الزوجة عملية جراحية من تركيب مسامير لتثبيت فقرات الظهر، وعلاج بعض الكسور بالجسم.

تصريحات أم الزوجة

ومن جانبها، أكدت والدة المجني عليها، أن ابنتها كانت تحب زوجها وتمسكت بالزواج رغم تحذيرات الأسرة لصغر سنها، إلا أنها فوجئت بتصرفاته وسلوكه العنيف والعدواني، وأنه كان يعتدي عليها بالضرب ويهددها باستمرار، مطالبة بمحاسبة المتهم بأقصى عقوبة مما فعله مع ابنتها بعد أشهر قليلة من زواجهما.

شهادة الزوجة

وخلال سير التحقيقات، أدلت الزوجة بأقوال جديدة أمام جهات التحقيق، أكدت فيها أنها لم تتعرض للاعتداء من زوجها، وأن ما حدث كان سقوطًا عرضيًا، نافية تمامًا قيامه بدفعها أو التعدي عليها بأي صورة، موضحة أن ما أثير حول الواقعة لا يمت للحقيقة بصلة، وأن زوجها لم يتسبب في إصابتها.

براءة

وبعد نظر القضية والاستماع إلى أقوال المجني عليها وشهود الإثبات والدفاع، والاطلاع على التقارير الطبية وتحريات المباحث، قضت المحكمة ببراءة الزوج من التهمة المنسوبة إليه.

