طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة

صعدت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لغة التهديد بينهما، ففي حين لوح ترامب بتوسيع الخيارات العسكرية للحرب ضد إيران لتشمل أهدافا نووية وحكومية وشخصيات بارزة، ردت طهران بالتهديد برد قاس واعتبار أي هجوم عسكري عليها بمثابة حرب مفتوحة ستشارك بها أذرعها.

ومع تصعيدهما للغة التهديد، أبقت واشنطن وطهران على شعرة معاوية بينهما، بالحديث عن ترك باب المفاوضات مفتوحا، في انتظار تنازل أي منهما وحددت أمريكا 3 شروط للتهدئة. فيما دخلت دول الجوار في الشرق الأوسط على الخط لتهدئة الأزمة، وضمان عدم انفلات الأمور، وحثت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تهدئة الأمور. كما حذرت روسيا من خطورة اندلاع حرب إيرانية أمريكية.

ليقف العالم حائرا في تفسير الرسائل المشفرة بين البلدين، فهل ما نشهده مجرد ضغط محسوب لانتزاع تنازلات، أم أن المنطقة تقف على أعتاب مواجهة كبرى؟

في تغطية مصراوي الخاصة، نفكك مؤشرات التصعيد، ونرصد تحركات واشنطن وحسابات طهران، ونحلل سيناريوهات اللحظة المقبلة: هل تقرع طبول الحرب فعلا، أم أن الضربة لا تزال ورقة على الطاولة؟

تشمل مواقع نووية ومؤسسات حكومية.. ترامب يدرس شن هجوم واسع على إيران

تشمل اغتيال قادة.. سي إن إن: ترامب يدرس تنفيذ هجوم واسع على إيران

الإذاعة العامة الأمريكية: إدارة ترامب عدلت توجيهات السلامة النووية

إيران لـ ترامب: أصابعنا على الزناد.. وأي تحرك عسكري سيكون بداية الحرب

إيران: ترامب قد يستطيع أن يبدأ الحرب لكنه لا يملك السيطرة على كيفية إنهائها

"لمهاجمة أهداف في البحر".. إيران تزوّد قواتها بـ1000 مسيّرة استراتيجية

سي إن إن: لا ضمانات بأن إقصاء خامنئي سيؤدي لانهيار النظام في إيران

الحرس الثوري الإيراني: مسيطرون ميدانيا ولدينا خطة لكل سيناريو قد يطرأ

مندوب إيران بالأمم المتحدة: سنتخذ كل الإجراءات للدفاع عن سيادتنا وشعبنا حال أي هجوم

إعلام عبري: "لوفتهانزا" الألمانية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى الثلاثاء

تحسبا لهجوم أمريكي.. مسؤول تركي: نخطط لتعزيز إجراءاتنا الأمنية على الحدود مع إيران

هل اقتربت ساعة الصفر؟.. أسطول أمريكي جديد يتحرك نحو إيران

حلفاء أمريكا بالشرق الأوسط يحثون ترامب على منع التصعيد مع إيران.. ما السبب؟

روسيا تحذّر من تبعات استخدام القوة ضد إيران.. وتؤكد: ستكون وخيمة

فرنسا: سنفرض اليوم عقوبات على مسؤولين إيرانيين متورطين بانتهاكات ضد المدنيين

