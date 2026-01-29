"عطل 10 دقائق".. توقف قطار طنطا–منوف بمحطة كفر طبلوها بالمنوفية

توقف قطار رقم 536 على خط طنطا–منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، لمدة 10 دقائق، بين الساعة 8:10 و8:20 صباحًا، إثر عطل فني مفاجئ في جرار القطار، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بين الركاب.

وأكد مصدر مسؤول لموقع "مصراوي"، أن حركة القطارات لم تتأثر لقصر وقت العطل، فضلاً عن كون اليوم إجازة مما قلّل من عدد الركاب بين موظفين وطلبة، لافتًا إلى العطل أمر طبيعي للماكينات، وسرعة إعادة الوضع لطبيعته كانت سريعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، إخطارًا بتعطل القطار في المسافة الواقعة بين محطتي كفر طبلوها التابعة لمركز تلا، والبتانون التابعة لشبين الكوم، وجرى على الفور التنسيق مع هيئة السكة الحديد للتعامل مع الموقف.

وكشفت المعاينة الأولية عن وجود عطل فني بالجرار، لتدفع هيئة السكة الحديد بجرار بديل، نجح في سحب القطار واستكمال رحلته حتى محطة منوف بسلام.

وانتظمت حركة القطارات على الخط عقب الانتهاء من التعامل مع العطل، فيما واصلت الفرق الفنية بهيئة السكة الحديد أعمال الفحص والصيانة للجرار المعطل للوقوف على أسباب الخلل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الواقعة.