ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة المصرية في أسبوع

12:40 م 29/01/2026

ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 0.16%، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية 3.1 مليار جنيه في نهاية الاسبوع الحالي، وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

رأس المال السوقي لمؤشرات البورصة خلال أسبوع

ارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشرEGX30 بنسبة 2.3%.

وانخفض رأس المال السوقي لأسهم المؤشرEGX 70 بنسبة 3.2%.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر EGX100 بنسبة 0.7%.

رأس المال السوقي لقطاعات الأسهم الرئيسية خلال أسبوع

ارتفع رأس المال السوقي بقطاع البنوك، حيث سجل 25.90% من إجمالي رأس المال .

وصعد رأس المال السوقي بقطاع المواد الأساسية، حيث سجل 13.40% من إجمالي رأس المال.

وارتفع رأس المال السوقي بقطاع العقارات، حيث سجل 11.86% من إجمالي رأس المال.