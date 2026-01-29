إعلان

ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة المصرية في أسبوع

كتبت- ميريت نادي:

12:40 م 29/01/2026 تعديل في 01:23 م

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 0.16%، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية 3.1 مليار جنيه في نهاية الاسبوع الحالي، وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

رأس المال السوقي لمؤشرات البورصة خلال أسبوع

ارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشرEGX30 بنسبة 2.3%.

وانخفض رأس المال السوقي لأسهم المؤشرEGX 70 بنسبة 3.2%.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر EGX100 بنسبة 0.7%.

رأس المال السوقي لقطاعات الأسهم الرئيسية خلال أسبوع

ارتفع رأس المال السوقي بقطاع البنوك، حيث سجل 25.90% من إجمالي رأس المال .

وصعد رأس المال السوقي بقطاع المواد الأساسية، حيث سجل 13.40% من إجمالي رأس المال.

وارتفع رأس المال السوقي بقطاع العقارات، حيث سجل 11.86% من إجمالي رأس المال.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

لبورصة المصرية رأس المال السوقي للبورصة مؤشرات البورصة خلال اسبوع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أشرف زكي لـ مصراوي سامح الصريطي غادر المستشفى اليوم
زووم

أشرف زكي لـ مصراوي سامح الصريطي غادر المستشفى اليوم
الحب يغير الأقوال.. عروس بورسعيد رماها زوجها من الشباك فأنقذته من السجن
أخبار المحافظات

الحب يغير الأقوال.. عروس بورسعيد رماها زوجها من الشباك فأنقذته من السجن
مجلس الذهب العالمي: مشتريات المصريين من المعدن الأصفر تتخطى 45 طنا خلال عام
اقتصاد

مجلس الذهب العالمي: مشتريات المصريين من المعدن الأصفر تتخطى 45 طنا خلال عام
لحصر التلفيات وتحديد الأسباب.. النيابة تعاين حريق الزرايب
حوادث وقضايا

لحصر التلفيات وتحديد الأسباب.. النيابة تعاين حريق الزرايب
أشرف نبيل يواجه عاصفة الانتقادات: "أنا محامي الجنايات الكبرى.. ومش هسافر
أخبار مصر

أشرف نبيل يواجه عاصفة الانتقادات: "أنا محامي الجنايات الكبرى.. ومش هسافر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سحب عالية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
شعبة المحمول: المصانع المحلية تزيد أزمات السوق وترفع الأسعار حتى 15%
"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا