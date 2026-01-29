إعلان

أردوغان يقترح عقد اجتماع ثلاثي لحل "أزمة إيران".. وترامب يرحب

كتب : مصراوي

01:13 م 29/01/2026 تعديل في 01:22 م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وكالات

أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طرح مبادرة لعقد لقاء ثلاثي يضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، في مسعى تركي لاحتواء التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران وفتح نافذة للحوار بين الجانبين.

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية أن الملف الإيراني شكّل المحور الأساسي للمحادثة الهاتفية الأخيرة التي جرت بين أردوغان وترامب، حيث جدد الرئيس التركي موقف بلاده الداعي إلى معالجة الخلافات عبر المسارات الدبلوماسية بدل التصعيد.

وبحسب الصحيفة، دعا أردوغان إلى تنظيم اجتماع ثلاثي رفيع المستوى تشارك فيه تركيا إلى جانب الولايات المتحدة وإيران، لبحث سبل خفض حدة التوتر، لافتة إلى أن خيار إجراء المحادثات عبر الاتصال الهاتفي لا يزال مطروحًا للنقاش.

وأشارت "حرييت"، نقلًا عن مصادر مطلعة، إلى أن الرئيس الأمريكي أبدى تجاوبًا إيجابيًا مع المقترح التركي، ما يعكس انفتاحًا أوليًا على جهود الوساطة التي تقودها أنقرة.

وفي هذا السياق، من المقرر أن يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تركيا يوم الجمعة، في إطار تحركات دبلوماسية متصلة بعرض أنقرة التوسط بين طهران وواشنطن، وذلك على خلفية التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران، وفق ما أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية.

وأوضح المصدر، في تصريحات أدلى بها الخميس، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيجدد خلال اللقاء موقف بلاده الرافض لأي تدخل عسكري ضد إيران، محذرًا من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الخطوة على أمن واستقرار المنطقة والعالم، ومؤكدًا في الوقت ذاته استعداد تركيا للقيام بدور فاعل في تهدئة التوترات الراهنة عبر الحوار والدبلوماسية.

أردوغان أزمة إيران ترامب إيران وأمريكا

