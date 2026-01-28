من مغارات التنقيب إلى البدلة الحمراء.. حكاية "ملك الذهب" التي أثارها سيجار

الإسماعيلية – أميرة يوسف

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم، مراسم وضع حجر أساس مصنع «محور التنمية للمنتجات الجبسية» لشركة «إندستريال هاوس – Industrial House»، بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية «وادي التكنولوجيا» التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويأتي المشروع في إطار جهود الهيئة لتنمية سيناء، ضمن رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى جذب الاستثمارات لمختلف المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، حيث تبلغ استثمارات المشروع 12 مليون دولار، بما يعادل نحو 600 مليون جنيه، ويوفر 500 فرصة عمل مباشرة.

ويقع المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 50 ألف متر مربع، ويضم ثلاثة خطوط إنتاج تشمل: خط إنتاج الألواح الجبسية، وخط إنتاج الجبس المصيص، وخط إنتاج الشكائر البلاستيكية الخاصة بالتعبئة، ومن المخطط افتتاح المرحلة الأولى للمشروع خلال النصف الثاني من عام 2026.

وحضر مراسم وضع حجر الأساس عدد من القيادات التنفيذية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحافظة الإسماعيلية، وممثلي شركة «إندستريال هاوس».

وعلى هامش الاحتفال، أكد وليد جمال الدين أن منطقة شرق الإسماعيلية تُعد ركيزة أساسية لتنمية سيناء، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في تحويل «وادي التكنولوجيا» إلى مركز صناعي متكامل ومتخصص قادر على جذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها صناعات مواد البناء والسبائك الحديدية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية تمكنت حتى الآن من جذب 4 مشروعات صناعية إلى منطقة وادي التكنولوجيا، بإجمالي استثمارات بلغت 60 مليون دولار، وفرت نحو 1000 فرصة عمل مباشرة.

وأضاف أن دور الهيئة لا يقتصر على جذب الاستثمارات أو إقامة المصانع فقط، بل يمتد إلى إنشاء مجتمعات صناعية متكاملة ومستدامة، من خلال توفير الإسكان للعاملين بالاستفادة من مدينة الإسماعيلية الجديدة، إلى جانب مراكز تدريب وتأهيل العمالة، والمنشآت الصحية والخدمية، مؤكدًا أن جاهزية البنية التحتية والمرافق وفق أعلى المعايير العالمية أسهمت في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

من جانبه، أعرب محافظ الإسماعيلية عن اعتزازه بالنجاحات التي تحققها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في منطقتي شرق الإسماعيلية والقنطرة غرب الصناعيتين، مؤكدًا أن الافتتاحات المتتالية للمشروعات تعكس جهود الهيئة وفريق العمل، والتعاون المثمر مع المستثمرين الوطنيين والأجانب في توفير فرص العمل للشباب وتوطين الصناعة ودعم الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن هناك دعمًا مباشرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال جهود التنمية في سيناء ومدن القناة، داعيًا المستثمرين محليًا وعالميًا إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في منطقة شرق الإسماعيلية «وادي التكنولوجيا»، لما تتمتع به من توافر للمواد الخام ومقومات جذب استثماري متعددة.