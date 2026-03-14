أصيب 6 أشخاص اليوم السبت، إثر انقلاب تروسيكل بمياه ترعة جانبية على طريق "كوم حمادة - مليحة" ، بدائرة مركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل بترعة مجاورة لطريق كوم حمادة، مليحة، بدائرة مركز كوم حمادة، ووجود مصابين.

انتقال الأجهزة الأمنية والإسعاف

انتقلت الأجهزة الأمنية، وعدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة انقلاب تروسيكل بمياه ترعة جانبية بالطريق المشار إليه.

أسماء المصابين في الحادث

أسفر الحادث عن إصابة كل من: ميادة سعدون عبد الرازق منسي، 19 عام، محمد أيمن حمادة، 19 عام، سحر محمد البري، 45 عام، ربة منزل، محمد فاروق الشموتي، 21 عام، حبيبة أيمن الشموتي، 14 عام، محمد رضا عطية، 18 عام، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز كوم حمادة، مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

نقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.