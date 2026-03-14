بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل فى ترعة بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

11:15 م 14/03/2026 تعديل في 11:33 م

انقلاب تروسيكل بمياه ترعة جانبية

أصيب 6 أشخاص اليوم السبت، إثر انقلاب تروسيكل بمياه ترعة جانبية على طريق "كوم حمادة - مليحة" ، بدائرة مركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل بترعة مجاورة لطريق كوم حمادة، مليحة، بدائرة مركز كوم حمادة، ووجود مصابين.

انتقال الأجهزة الأمنية والإسعاف

انتقلت الأجهزة الأمنية، وعدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة انقلاب تروسيكل بمياه ترعة جانبية بالطريق المشار إليه.

أسماء المصابين في الحادث

أسفر الحادث عن إصابة كل من: ميادة سعدون عبد الرازق منسي، 19 عام، محمد أيمن حمادة، 19 عام، سحر محمد البري، 45 عام، ربة منزل، محمد فاروق الشموتي، 21 عام، حبيبة أيمن الشموتي، 14 عام، محمد رضا عطية، 18 عام، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز كوم حمادة، مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

نقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بعد قرار إنهاء تعاقدهم.. أين تذهب "رواتب مستشاري المحافظ" الموفرة في بورسعيد؟
"الأحمر بالزي البديل".. تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والترجي
نطق الشهادة قبل رحيله.. "الشيخ عجمي" ترك محراب الصلاة ليعول والده فعاد
خطة فرنسية من أجل لبنان.. اعتراف بإسرائيل وتحالف دولي لنزع سلاح حزب الله
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكعك

