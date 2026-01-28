استرداد 485 فدانًا من أراضي أملاك الدولة في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية المحاميد، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بإنهاء ملف التعديات وتطبيق القانون بكل حسم، ضمن أعمال الموجة 28 لاسترداد أراضي الدولة.

وأسفرت الحملة عن استرداد مساحة 485 فدانًا و12 قيراطًا من أراضي أملاك الدولة، بما يعادل نحو 2 مليون و472 ألف متر مربع، كانت تعرضت للتعدي دون وجه حق.

وفي سياق متصل، تم تطهير الشارع العام بقرية المحاميد من الإشغالات، من خلال إزالة بيارة صرف صحي مخالفة، إلى جانب هدم قواعد وسملات خرسانية على مساحة 120 مترًا مربعًا كانت تحت الإنشاء بالمخالفة للقانون.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبتعليمات من العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت، وفي إطار المتابعة المستمرة لملف التعديات على أراضي الدولة.

وشهدت الحملة تواجدًا ميدانيًا للإشراف على التنفيذ، لكل من حجازي النحاس ومحمد إبراهيم نائبي رئيس المركز، وعطيات طه رئيسة قرية المحاميد، ومحمود عبد الله مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وحجاج السيد جاد الرب مدير إدارة المتابعة بالمركز، وذلك بالتنسيق الكامل مع قوات أمن الأقصر التي قامت بتأمين أعمال الإزالة.

وأكد رئيس مركز ومدينة أرمنت، أن رصد التعديات يتم من خلال منظومة المتغيرات المكانية والجولات الميدانية المستمرة، مشددًا على أنه سيتم التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، حفاظًا على حقوق الدولة وهيبتها.