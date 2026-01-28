إعلان

استرداد 485 فدانًا من أراضي أملاك الدولة في الأقصر

كتب : محمد محروس

01:08 م 28/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    استرداد 485 فدانًا من أراضي أملاك الدولة في الأقصر (1)
  • عرض 10 صورة
    استرداد 485 فدانًا من أراضي أملاك الدولة في الأقصر (4)
  • عرض 10 صورة
    استرداد 485 فدانًا من أراضي أملاك الدولة في الأقصر (5)
  • عرض 10 صورة
    استرداد 485 فدانًا من أراضي أملاك الدولة في الأقصر (6)
  • عرض 10 صورة
    استرداد 485 فدانًا من أراضي أملاك الدولة في الأقصر (7)
  • عرض 10 صورة
    استرداد 485 فدانًا من أراضي أملاك الدولة في الأقصر (8)
  • عرض 10 صورة
    استرداد 485 فدانًا من أراضي أملاك الدولة في الأقصر (3)
  • عرض 10 صورة
    استرداد 485 فدانًا من أراضي أملاك الدولة في الأقصر (9)
  • عرض 10 صورة
    استرداد 485 فدانًا من أراضي أملاك الدولة في الأقصر (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر - محمد محروس:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية المحاميد، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بإنهاء ملف التعديات وتطبيق القانون بكل حسم، ضمن أعمال الموجة 28 لاسترداد أراضي الدولة.

وأسفرت الحملة عن استرداد مساحة 485 فدانًا و12 قيراطًا من أراضي أملاك الدولة، بما يعادل نحو 2 مليون و472 ألف متر مربع، كانت تعرضت للتعدي دون وجه حق.

وفي سياق متصل، تم تطهير الشارع العام بقرية المحاميد من الإشغالات، من خلال إزالة بيارة صرف صحي مخالفة، إلى جانب هدم قواعد وسملات خرسانية على مساحة 120 مترًا مربعًا كانت تحت الإنشاء بالمخالفة للقانون.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبتعليمات من العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت، وفي إطار المتابعة المستمرة لملف التعديات على أراضي الدولة.

وشهدت الحملة تواجدًا ميدانيًا للإشراف على التنفيذ، لكل من حجازي النحاس ومحمد إبراهيم نائبي رئيس المركز، وعطيات طه رئيسة قرية المحاميد، ومحمود عبد الله مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وحجاج السيد جاد الرب مدير إدارة المتابعة بالمركز، وذلك بالتنسيق الكامل مع قوات أمن الأقصر التي قامت بتأمين أعمال الإزالة.

وأكد رئيس مركز ومدينة أرمنت، أن رصد التعديات يتم من خلال منظومة المتغيرات المكانية والجولات الميدانية المستمرة، مشددًا على أنه سيتم التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، حفاظًا على حقوق الدولة وهيبتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استرداد أملاك الدولة في الأقصر أراضي أملاك الدولة في الأقص مركز ومدينة أرمنت حملة مكبرة لإزالة التعديات بالأقصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط تشكيل عصابي دولي مكون من 21 عنصرًا جنوب البلاد
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط تشكيل عصابي دولي مكون من 21 عنصرًا جنوب البلاد
حقيقة تأييد الإعدام.. مفاجآت جديدة في قضية "ملك الذهب" بأسوان
أخبار المحافظات

حقيقة تأييد الإعدام.. مفاجآت جديدة في قضية "ملك الذهب" بأسوان
هدف يفصله عن أسطورة الريال.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا في دوري أبطال
رياضة عربية وعالمية

هدف يفصله عن أسطورة الريال.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا في دوري أبطال
سقوط نادٍ صحي غير مرخص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع الخامس
حوادث وقضايا

سقوط نادٍ صحي غير مرخص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع الخامس
14 % من مناطق القاهرة غير خاضعة لقانون الإيجار القديم.. ننشر نتيجة تقسيم
أخبار المحافظات

14 % من مناطق القاهرة غير خاضعة لقانون الإيجار القديم.. ننشر نتيجة تقسيم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون