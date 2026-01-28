أكد المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة نوري المالكي، اليوم الأربعاء، رفضه القاطع للتدخل الأمريكي الذي وصفه بـ"السافر" في الشؤون الداخلية للبلاد.

وقال المالكي في تغريدة على منصة إكس تعليقا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفض ترشيح نوري المالكي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة: "نعتبر هذا التصريح انتهاكا لسيادة العراق ومخالفا للنظام الديمقراطي في العراق بعد العام 2003 وتعديا على قرار الإطار التنسيقي لاختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء".

وأضاف أن "لغة الحوار بين الدول هي الخيار السياسي الوحيد في التعاطي وليس اللجوء الى لغة الإملاءات والتهديد" .

وتابع: "انطلاقا من احترامي للإرادة الوطنية، وقرار الإطار التنسيقي الذي كفله الدستور العراقي، فسوف أستمر بالعمل حتى نبلغ النهاية، وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علق أمس الثلاثاء على التقارير التي تفيد باحتمال إعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء في العراق، معتبرا ذلك "خيارا سيئا للغاية".

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "في المرة الأخيرة التي كان فيها نوري المالكي في السلطة بالعراق انزلقت البلاد إلى الفقر والفوضى العارمة ولا ينبغي السماح بأن يحدث ذلك مجددا"، محذرًا من أنه في حال تولي المالكي رئيسا للوزراء فلن تقدم الولايات المتحدة المساعدة للعراق بسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، مشيرا إلى أنه إذا لم تقدم أمريكا المساعدة للعراق فلن تكون أمامه أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية، وفق تعبيره.