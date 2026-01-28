إعلان

بعد "فيتو ترامب".. المالكي يرفض التدخل الأمريكي في تشكيل الحكومة العراقية

كتب : محمد جعفر

02:25 م 28/01/2026

نوري المالكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة نوري المالكي، اليوم الأربعاء، رفضه القاطع للتدخل الأمريكي الذي وصفه بـ"السافر" في الشؤون الداخلية للبلاد.

وقال المالكي في تغريدة على منصة إكس تعليقا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفض ترشيح نوري المالكي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة: "نعتبر هذا التصريح انتهاكا لسيادة العراق ومخالفا للنظام الديمقراطي في العراق بعد العام 2003 وتعديا على قرار الإطار التنسيقي لاختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء".

وأضاف أن "لغة الحوار بين الدول هي الخيار السياسي الوحيد في التعاطي وليس اللجوء الى لغة الإملاءات والتهديد" .

وتابع: "انطلاقا من احترامي للإرادة الوطنية، وقرار الإطار التنسيقي الذي كفله الدستور العراقي، فسوف أستمر بالعمل حتى نبلغ النهاية، وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علق أمس الثلاثاء على التقارير التي تفيد باحتمال إعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء في العراق، معتبرا ذلك "خيارا سيئا للغاية".

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "في المرة الأخيرة التي كان فيها نوري المالكي في السلطة بالعراق انزلقت البلاد إلى الفقر والفوضى العارمة ولا ينبغي السماح بأن يحدث ذلك مجددا"، محذرًا من أنه في حال تولي المالكي رئيسا للوزراء فلن تقدم الولايات المتحدة المساعدة للعراق بسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، مشيرا إلى أنه إذا لم تقدم أمريكا المساعدة للعراق فلن تكون أمامه أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية، وفق تعبيره.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نوري المالكي المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة المالكي يرفض التدخل الأمريكي المالكي يصف التدخل الأمريكي بالسافر الرئيس دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ستروين Ami.. أصغر وأرخص سيارة كهربائية للعلامة الفرنسية بمصر في 2026
أخبار السيارات

ستروين Ami.. أصغر وأرخص سيارة كهربائية للعلامة الفرنسية بمصر في 2026
1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
علاقات

1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
لا تتأخر وقت الشدة.. 4 أبراج تعرف بالجدعنة والشهامة
علاقات

لا تتأخر وقت الشدة.. 4 أبراج تعرف بالجدعنة والشهامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
اقتصاد

الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 28 يناير 2026
اقتصاد

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 28 يناير 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون