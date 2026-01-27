إعلان

أمريكا تتخذ خطوات أولية لإعادة فتح سفارتها في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو

كتب : مصراوي

10:57 م 27/01/2026

مادورو وترامب

وكالات

أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس بأنها تتخذ الخطوات الأولى لاحتمال إعادة فتح السفارة الأمريكية المغلقة في فنزويلا، حيث تستكشف استعادة العلاقات مع الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في أعقاب المداهمة العسكرية الأمريكية التي أطاحت بالرئيس آنذاك نيكولاس مادورو.

وفي إخطار للمشرعين مؤرخ يوم أمس الاثنين وحصلت عليه وكالة أسوشيتد برس(أ ب) اليوم الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية إنها ترسل طاقما عاديا من الموظفين المؤقتين لأداء مهام دبلوماسية "مختارة".

وذكرت أن الموظفين سيعيشون ويعملون في مرفق مؤقت في الوقت الذي يجري فيه تجهيز مجمع السفارة الحالي ليتوافق مع المعايير، وكان قد تم إغلاقه في مارس 2019 عندما قطعت الولايات المتحدة وفنزويلا العلاقات الدبلوماسية خلال الولاية الأولى لترامب.

