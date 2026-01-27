إعلان

بعد "شو" الطائرة الخاصة.. تأجيل استئناف "ماضي" في قضية الذهب بأسوان

كتب : إيهاب عمران

09:44 م 27/01/2026

مجمع محاكم أسوان

وسط أجواء سادها الجدل المثار حول هيئة الدفاع، أصدرت محكمة جنايات مستأنف أسوان، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتأجيل نظر قضية المتهم "ماضي عباس راشد" وشقيقه "أحمد"، المدانين في قضية التنقيب غير المشروع عن الذهب، إلى جلسة شهر مارس المقبل، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع بمناقشة الطبيب الشرعي في تقريره الفني، في محاولة لفتح ثغرة في الحكم السابق الصادر ضدهما بالإعدام من محكمة أول درجة.

جدل الطائرة

لم تكن وقائع الجلسة هي الوحيدة التي خطفت الأنظار، بل سبقها حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، بطلها محامي المتهمين، أشرف نبيل، الذي وثق وصوله إلى محافظة أسوان عبر فيديو نشره يظهر هبوطه بطائرة خاصة، وتوجهه إلى ساحة المحكمة محاطًا بفريق من الحراسة الخاصة "بودي جاردات"، في مشهد استعراضي تباين بحدة مع مصير موكليه اللذين يواجهان "حبل المشنقة" في قضية هزت الرأي العام الأسواني.

قضية الذهب بأسوان محكمة أسوان هيئة الدفاع

