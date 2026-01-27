إعلان

ترامب يهدد العراق ويحذر: لن نقدم لكم مساعدة.. لماذا؟

كتب : محمود الطوخي

10:39 م 27/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، على التقارير التي تفيد باحتمال إعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء في العراق، معتبرا ذلك "خيارا سيئا للغاية".

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "في المرة الأخيرة التي كان فيها نوري المالكي في السلطة بالعراق انزلقت البلاد إلى الفقر والفوضى العارمة ولا ينبغي السماح بأن يحدث ذلك مجددا".

وحذّر ترامب، من أنه في حال المالكي رئيسا للوزراء فلن تقدم الولايات المتحدة المساعدة للعراق بسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، مشيرا إلى أنه إذا لم تقدم أمريكا المساعدة للعراق فلن تكون أمامه أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية، وفق تعبيره.

واختتم ترامب منشوره بعبارة: "اجعل العراق عظيما مرة أخرى".

وقبل يومين، انتزع رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، موافقة قوى "الإطار التنسيقي" الشيعية لاختياره مرشحا لرئاسة الوزراء، بوصفها "الكتلة الأكبر" برلمانيًا.

ويرى مراقبون، أن المالكي نجح في العودة للفوز بالمنصب التنفيذي الأول في البلاد بعد سنوات من الغياب.

وتولى المالكي المنصب لدورتين متتاليتين بين عامي 2005 - 2014، غير أن مسيرته السياسية شهدت تصدعا كبيرا بعد عام 2014، إثر تحميله مسؤولية سقوط ثلث أراضي البلاد بيد "تنظيم داعش"، لا سيما مدينة الموصل.

وواجه المالكي آنذاك "فيتو" من مرجعية النجف الدينية منعه من الوصول إلى السلطة رغم النتائج الكبيرة التي حققها ائتلافه في انتخابات 2014.

كما اصطدمت طموحات المالكي في الولاية الثالثة آنذاك برفض كامل من زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، وزعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني، إلى جانب قوى وشخصيات سنية أخرى، ما حال دون بقائه في المنصب قبل نحو عقد من الزمان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب العراق نوري المالكي رئيس وزراء العراق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مروان عثمان: ارتداء قميص الأهلي مسؤولية كبيرة.. وسعيد بتسجيل أول أهدافي
رياضة محلية

مروان عثمان: ارتداء قميص الأهلي مسؤولية كبيرة.. وسعيد بتسجيل أول أهدافي
"خس النص ومحدش عرفه".. خالد الصاوي يثير الجدل في أحدث ظهور
زووم

"خس النص ومحدش عرفه".. خالد الصاوي يثير الجدل في أحدث ظهور
الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل

كسب الدور فطعنه بـ "مطواة".. مباراة "بينج بونج" تنتهي بمأساة في الشرقية
أخبار المحافظات

كسب الدور فطعنه بـ "مطواة".. مباراة "بينج بونج" تنتهي بمأساة في الشرقية
"المصل واللقاح": الأتربة الحالية تأتي في غير موعدها.. وتؤثر على مرضى الحساسية
أخبار مصر

"المصل واللقاح": الأتربة الحالية تأتي في غير موعدها.. وتؤثر على مرضى الحساسية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون