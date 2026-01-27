ترامب يهدد العراق ويحذر: لن نقدم لكم مساعدة.. لماذا؟

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، على التقارير التي تفيد باحتمال إعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء في العراق، معتبرا ذلك "خيارا سيئا للغاية".

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "في المرة الأخيرة التي كان فيها نوري المالكي في السلطة بالعراق انزلقت البلاد إلى الفقر والفوضى العارمة ولا ينبغي السماح بأن يحدث ذلك مجددا".

وحذّر ترامب، من أنه في حال المالكي رئيسا للوزراء فلن تقدم الولايات المتحدة المساعدة للعراق بسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، مشيرا إلى أنه إذا لم تقدم أمريكا المساعدة للعراق فلن تكون أمامه أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية، وفق تعبيره.

واختتم ترامب منشوره بعبارة: "اجعل العراق عظيما مرة أخرى".

وقبل يومين، انتزع رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، موافقة قوى "الإطار التنسيقي" الشيعية لاختياره مرشحا لرئاسة الوزراء، بوصفها "الكتلة الأكبر" برلمانيًا.

ويرى مراقبون، أن المالكي نجح في العودة للفوز بالمنصب التنفيذي الأول في البلاد بعد سنوات من الغياب.

وتولى المالكي المنصب لدورتين متتاليتين بين عامي 2005 - 2014، غير أن مسيرته السياسية شهدت تصدعا كبيرا بعد عام 2014، إثر تحميله مسؤولية سقوط ثلث أراضي البلاد بيد "تنظيم داعش"، لا سيما مدينة الموصل.

وواجه المالكي آنذاك "فيتو" من مرجعية النجف الدينية منعه من الوصول إلى السلطة رغم النتائج الكبيرة التي حققها ائتلافه في انتخابات 2014.

كما اصطدمت طموحات المالكي في الولاية الثالثة آنذاك برفض كامل من زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، وزعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني، إلى جانب قوى وشخصيات سنية أخرى، ما حال دون بقائه في المنصب قبل نحو عقد من الزمان.