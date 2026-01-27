محافظ المنيا يتفقد محطة مياه جزيرة التل وموقف ديرمواس الجديد -صور

المنيا- جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولته الميدانية بمركز ديرمواس، اليوم الثلاثاء، محطة مياه جزيرة التل، المقامة على مساحة نحو 10 أفدنة، عقب الانتهاء من أعمال التوسعة ورفع الطاقة الإنتاجية للمحطة من 600 إلى 900 لتر/ثانية.

وأكد المحافظ أن توسعة المحطة تأتي في إطار مبادرة «حياة كريمة»، وتخدم نحو 95% من مركز ومدينة ديرمواس، بما يعادل قرابة 430 ألف نسمة، ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع مياه الشرب وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والصحة العامة.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس حسن يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حول مكونات المحطة ومراحل العمل بها، موضحًا أن التوسعات تمثل نقلة نوعية في تحسين خدمات المياه، وتعزيز الضغوط بقرى المركز، حيث تمت إضافة 6 مرشحات جديدة، إلى جانب إنشاء خزان بسعة 10 آلاف متر مكعب، بما يضمن استمرارية وكفاءة التشغيل.

كما تفقد المحافظ منظومة التعقيم ومعايير الأمان المطبقة بالمحطة، واطلع على مراحل تنقية المياه، وزار معمل تحليل المياه، مؤكدًا أهمية المتابعة الدورية لجودة المياه وفقًا للمواصفات الصحية المعتمدة، حفاظًا على صحة المواطنين، ومشيدًا بجهود العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وقدمت المهندسة شيماء حسين، مدير محطة مياه جزيرة التل بديرمواس، شرحًا تفصيليًا لمسار المياه بدءًا من مأخذ نهر النيل وحتى وصولها إلى المنازل.

كما تابع المحافظ أعمال إنشاء الموقف الجديد، المقام على مساحة 1300 متر مربع، للوقوف على معدلات التنفيذ التي بلغت مراحلها النهائية بنسبة تجاوزت 85٪، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 6 ملايين جنيه.

وأوضح كدواني أن موقف ديرمواس الجديد لا يقتصر دوره على كونه ساحة لانتظار السيارات، بل يمثل مركزًا خدميًا متكاملًا يهدف إلى توفير بيئة منظمة وآمنة تضمن كرامة المواطن، وتحقق انسيابية مرورية ملموسة داخل المركز، موجّهًا بسرعة رفع معدلات الأداء وتكثيف الأعمال، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة لضمان تسليم المشروع في موعده المحدد وبأعلى مستوى من الجودة.

ومن جانبه، أكد المهندس رامي حسني، المدير التنفيذي لوحدة التنمية الحضرية، أن موقف ديرمواس الجديد يمثل حلقة جديدة في جهود المحافظة للقضاء على المواقف العشوائية، استكمالًا لما تحقق من نجاحات في مراكز أخرى، من بينها سمالوط ومجمعات مواقف المنيا وسوق الحبشي، لافتًا إلى أن الأعمال بالموقع مستمرة على مدار الساعة منذ انطلاقها قبل ثلاثة أشهر، في سباق مع الزمن للانتهاء من المشروع وافتتاحه رسميًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن الموقف صُمم ليستوعب نحو 100 سيارة بنظام التناوب، مع تكثيف الأعمال حاليًا للانتهاء من تركيب المظلات «التندات» لحماية المواطنين والمركبات من العوامل الجوية.