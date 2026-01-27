إعلان

وداعاً للمناطق المظلمة.. إحلال وتجديد أعمدة الإنارة بقرية "أولاد نجم بهجورة" بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

04:40 م 27/01/2026
    جانب من تركيب الانارة
    انارة

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن المحافظة تواصل متابعة جهود الوحدات المحلية بمختلف القطاعات، لا سيما أعمال رفع كفاءة أعمدة وكشافات ومحولات الإنارة العامة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق عوامل الأمان بالطرق والشوارع.

وأشار محافظ قنا إلى تنفيذ حملات صيانة موسعة بقرى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة حسين الزمقان، وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية، شملت شوارع المدينة والقرى التابعة، وأسفرت عن إصلاح وتركيب 207 كشافات إنارة، بما يضمن سلامة المواطنين وتحسين الرؤية الليلية.

من جانبه، أوضح حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أن الأعمال شملت إصلاح 165 كشافًا، وتركيب 42 كشافًا جديدًا، إلى جانب تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لعدد من أعمدة الإنارة بقرية أولاد نجم بهجورة، لتعزيز الإضاءة بالمناطق المحرومة، واستبدال الأعمدة المتهالكة التي قد تشكل خطورة على أرواح المواطنين.

وشدد رئيس المركز على استمرار متابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، مع ضمان توفير الإضاءة المناسبة التي تعزز عوامل الأمان والحماية بالمناطق السكنية والمحاور الرئيسية، مؤكدًا الاستجابة الفورية لكافة شكاوى المواطنين المتعلقة بمنظومة الإنارة.

