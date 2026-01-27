إعلان

القليوبية تضع قواعد جديدة مع شركات الكهرباء لتطوير الإنارة والنظافة

كتب : مصراوي

06:33 م 27/01/2026

أيمن عطية محافظ القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

بحث المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، سبل تعزيز التعاون المشترك مع قطاع الكهرباء خلال اجتماع موسع بمقر ديوان عام المحافظة، استهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتطوير المرافق العامة، وذلك بحضور المهندس حسن البيلي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس خالد الغمري، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

واستعرض الاجتماع أوجه التنسيق المشترك فيما يخص منظومة الإنارة العامة ورسوم النظافة، حيث أكد المحافظ أهمية وضع قواعد تنظيمية واضحة تضمن انتظام تدفق الموارد المالية بما يحقق الاستدامة في أعمال الصيانة، مشددًا على أن التكامل بين الأجهزة التنفيذية وشركات الخدمات يمثل ركيزة أساسية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات ومظهر الميادين.

تنظيم الموارد المالية

ناقش اللقاء الجوانب التنظيمية والمالية المتعلقة بتحصيل الرسوم والرسوم الإضافية المقررة قانونًا لصالح خدمات النظافة والإنارة، ووجّه المحافظ بضرورة تدقيق وتحديث البيانات المالية المشتركة بين الجانبين لضمان توجيه الموارد إلى مشروعات التطوير المحلي، فضلًا عن رفع كفاءة الأداء الميداني بما ينعكس مباشرة على جودة الحياة اليومية للمواطن القليوبي.

تكثيف الصيانة الميدانية

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار اللقاءات الدورية بين الفرق الفنية والمالية لمتابعة مؤشرات الأداء، مع الإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف أعمال صيانة شبكات الإنارة ودعم منظومة النظافة، وذلك بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، ومعاون المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية والمالية بالمحافظة.

أيمن عطية القليوبية شركات الكهرباء

