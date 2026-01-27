النيابة الإدارية تختتم برنامج تدريب المدربين TOT بمشاركة 23 مستشارًا

اختتم مركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبي "تدريب المدربين TOT – المستوى التمهيدي"، وذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية.

أُقيم البرنامج على مدار خمسة أيام بمقر المركز القومي للدراسات القضائية، بمشاركة (23) من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

واستهلت مراسم الختام بكلمة ألقاها المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، وجّه خلالها التحية للمستشار عدنان فنجري وزير العدل، ونقل للحضور تحيات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، كما أعرب عن خالص شكره للمستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، على التعاون المثمر في تنظيم هذه الدورة، مثمنًا الجهود التدريبية التي بذلها الدكتور محمد فوزي والي، أستاذ تكنولوجيا التعليم والعميد السابق لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، والخبير الدولي في التدريب والتطوير وإعداد القادة.

من جانبه، رحّب المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب بالحضور، ناقلًا تحيات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، ومشيدًا بدور مركز التدريب القضائي في عقد برامج تدريبية متخصصة تسهم في تنمية قدرات المتدربين وصقل مهاراتهم القانونية والعلمية والثقافية.

وتضمن البرنامج عددًا من الجلسات التدريبية المتخصصة، شملت: مفهوم وأهداف التدريب الفعال، مبادئ تدريب الكبار، مهارات المدرب الفعال، تصميم البرامج التدريبية، أساليب التدريب الفعال، مهارات العرض الفعال، وإدارة جلسات التدريب، إلى جانب صقل قدرات المشاركين في تصنيف أنماط المدربين ومراعاة اختلاف أنماط المتدربين.

وفي ختام البرنامج، قدّم المشاركون عروضًا تقديمية وفق المعايير المكتسبة خلال فترة التدريب، وتم تسليمهم شهادات اجتياز البرنامج. كما قُدِّم البرنامج بصورة تفاعلية مع إتاحة جميع الجلسات والمواد التدريبية عبر المنصة الإلكترونية (LMS)، بما يضمن استمرارية الأثر التدريبي وتعظيم الاستفادة.

