محافظ الشرقية يتفقد قرية الصالحية القديمة بفاقوس ويلتقي الأهالي -صور

الشرقية- ياسمين عزت:

اختتم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، جولته التفقدية اليوم، بالتوجه إلى قرية الصالحية القديمة التابعة للوحدة المحلية بالصالحية بنطاق مركز ومدينة فاقوس، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع إلى مطالبهم على أرض الواقع.

وبدأ المحافظ جولته سيرًا على الأقدام بتفقد شوارع القرية، حيث انتقل من الطريق العام مرورًا بشارع الحاوي وصولًا إلى شارع مدرسة النصر، للاطمئنان على مستوى النظافة العامة والخدمات، موجّهًا المحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس بشن حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء من شوارع القرية، بما في ذلك مقابر منطقة الصامت، مع إزالة كافة الإشغالات ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، حفاظًا على صحة المواطنين والمظهر الحضاري والجمالي للقرية.

وخلال الجولة، تابع محافظ الشرقية تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محطة رفع الصالحية، حيث أوضح رئيس المركز أن المشروع يشمل 100 كيلومتر من شبكات الانحدار لخدمة أهالي قرية الصالحية وتوابعها البالغ عددها 47 تابعًا، لافتًا إلى الانتهاء من تنفيذ شبكات الانحدار بنسبة 80٪، والأعمال المدنية بنسبة 90٪، وجارٍ استكمال الأعمال الكهروميكانيكية بالمحطة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لدخول المشروع الخدمة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، لتحقيق الاستفادة القصوى لأهالي القرية.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاكلهم واحتياجاتهم، ووجّه رئيس المركز بالتنسيق مع إدارة تموين فاقوس بسرعة تجهيز معرض “أهلاً رمضان”، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30٪، لسد احتياجات المواطنين.

وفي السياق ذاته، وجّه المحافظ بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز للتأكد من وزن وجودة رغيف الخبز، مع إعداد تقرير أسبوعي عن موقف المخابز البلدية بالقرية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي لفتة إنسانية خلال لقائه بأهالي القرية، وجّه محافظ الشرقية رئيس المركز بالتنسيق مع وكيل وزارة القوى العاملة لتوفير فرص عمل مناسبة لعدد من أبناء القرية من ذوي الهمم بالقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع والتفاعل المستمر مع المواطنين لتقديم أفضل مستوى من الخدمات.

وأعرب أهالي القرية عن سعادتهم بتواجد المحافظ بينهم، واستماعه المباشر لمشاكلهم ومطالبهم، وتوجيه المسؤولين فورًا للعمل على تلبيتها.

واختتم محافظ الشرقية جولته بقرية الصالحية القديمة، بمعاينة الأرض الفضاء الخاصة بالمستشفى القديم، للوقوف على الوضع الحالي، مؤكدًا التنسيق مع وزارة الصحة لسرعة البدء في تنفيذ أعمال إنشاء المستشفى الجديد ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لأهالي القرية والقرى المجاورة.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس، والأستاذ محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.