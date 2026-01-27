أمريكا و3 دول أوروبية تدعو الحكومة السورية و"قسد" للالتزام بوقف النار

كتب- محمود الطوخي

رحبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة،في بيان مشترك، الثلاثاء، بتمديد وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

ودعت الدول الأربع، جميع الأطراف في سوريا إلى الالتزام التام بوقف إطلاق النار وممارسة أعلى درجات ضبط النفس، مطالبة كافة الأطراف الخارجية بمشاركتها في السعي إلى إحلال السلام وخفض تصعيد العنف في البلاد.

ورحب البيان بالدور الحيوي الذي يلعبه الشركاء، بمن فيهم الحكومة السورية وقوات "قسد"، في التصدي للتحديات التي يشكلها تنظيم الدولة، مشددا على الحاجة إلى استمرار وتركيز الجهود الجماعية لمكافحة التنظيم في سوريا.

كذلك، دعا البيان جميع الأطراف السورية إلى تجنب حدوث أي فراغ أمني داخل مراكز احتجاز عناصر تنظيم الدولة أو في محيطها.

وحثت الدول الأربع، في بيانها الأطراف المعنية على استئناف المفاوضات الرامية إلى الاندماج السلمي والمستدام لمنطقة شمال شرق سوريا في دولة موحدة ذات سيادة، مؤكدة على ضرورة العمل من أجل استقرار سوريا ووحدتها.