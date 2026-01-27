إعلان

تكلفته 70 مليون جنيه.. محافظ المنيا يتفقد كوبري عزبة التل بديرمواس -صور

كتب : جمال محمد

02:58 م 27/01/2026
  عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    كوبري عزبة التل بالمنيا
  • عرض 3 صورة
    كوبري عزبة التل

المنيا- جمال محمد:

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال إنشاء كوبري «عزب التل» بمركز ديرمواس، والذي يربط قرى شرق وغرب ترعة الإبراهيمية بطريق (مصر – أسوان) الزراعي، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير العمل، حيث بلغت نسبة التنفيذ أكثر من 85٪.

وأوضح المحافظ أنه تم تعديل خطة تنفيذ المشروع من كوبري خرساني إلى كوبري معدني، مما أدى إلى زيادة التكلفة الإجمالية لتصل إلى 70 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن القرار جاء نتيجة صعوبات فنية واجهت التنفيذ عند إنشاء الأساسات التقليدية داخل مجرى ترعة الإبراهيمية، الأمر الذي استلزم اللجوء إلى الحل المعدني باعتباره الأنسب فنيًا والأكثر أمانًا واستدامة.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الجهة المنفذة حول الجوانب الفنية للمشروع، مؤكدًا أن الكوبري يمثل شريانًا حيويًا ينهي عزلة عدد من القرى، من بينها: خزام الغربية، خزام الشرقية، منشأة سمهان، التل الغربي، جلال باشا الشرقية، وجزيرة التل، ويربطها بالمحاور الرئيسية، لخدمة أكثر من 100 ألف مواطن، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان في التصميم المعدني لاستيعاب الكثافات المرورية المتوقعة.

وأكد كدواني أن المتابعة المستمرة للمشروع تأتي استجابة مباشرة لمطالب أهالي ديرمواس، نظرًا لأهمية الكوبري في تيسير حركة المرور وتحسين خدمات النقل وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، موجهًا بسرعة تذليل أي معوقات لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة المهنية.

وفي استجابة فورية لمطالب المواطنين، وجه المحافظ الوحدة المحلية بمركز ديرمواس، بالتنسيق مع إدارة المواقف، بتوفير وسيلة مواصلات ثابتة يوم الجمعة من كل أسبوع، لنقل الأهالي لزيارة المقابر، كحل مؤقت لحين الانتهاء من الأعمال الإنشائية ودخول الكوبري الخدمة رسميًا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير احتياجاتهم اليومية.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد محمود، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، والمهندس مصطفى جمال ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، وممثلي الشركة المنفذة.

