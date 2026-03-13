قال السفير عاطف سالم سيد الأهل، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، إن المجتمع الإسرائيلي كان يعاني قبل أحداث 7 أكتوبر من شروخ عميقة بسبب الخلافات حول قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن هذه الانقسامات لم تكن سببًا مباشرةً لدخول رئيس الوزراء الإسرائيلي في حرب خارجية، وإنما جاءت الحكومة الحالية وفق اتفاقات تحالفية شاملة تضمنت العديد من البنود التنظيمية والسياسية.

تفاصيل بنود الحكومة الإسرائيلية الجديدة

وأضاف "الأهل" خلال لقاء له على قناة القاهرة الإخبارية في برنامج "الجلسة السرية"، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تم تشكيلها وفق بنود اتفاقية تشمل أكثر من 170 بندًا، تتنوع بين إصدار قوانين داخلية مثل: فرض عقوبات صارمة على الفلسطينيين المتهمين بالإرهاب، والحفاظ على وضع القدس كعاصمة لإسرائيل، وتوسيع التعليم الديني والصهيوني في المدارس، إضافة إلى تحديد مناصب عسكرية ومدنية رئيسية ضمن الحكومة، بما في ذلك وزارة الدفاع ووزارة المالية.

وتابع سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، أن أهداف الحكومة الإسرائيلية الحالية تتلخص في 4 محاور رئيسية: الأول: القضاء على البرنامج النووي الإيراني، والثاني: توسيع اتفاقيات التطبيع في إطار ما يُعرف بالاتفاقيات الإبراهيمية، والثالث: دعم السكان في المنطقة اقتصاديًا واجتماعيًا، والرابع: توسيع الدولة الإسرائيلية من النهر إلى البحر وإنهاء حل الدولتين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأوضح السفير عاطف الأهل، أن هذه البنود والأهداف تشكل الأساس الذي بنيت عليه السياسات الداخلية والخارجية للحكومة الإسرائيلية الحالية، مشيرًا إلى أن فهم هذه التفاصيل ضروري لتحليل التحركات الإسرائيلية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.





