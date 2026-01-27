المنيا- جمال محمد:

في مشهدٍ زلزل أركان قاعة المحكمة وجسّد القصاص العادل لـ "عصافير الجنة"؛ قضت محكمة جنايات المنيا، أمس الاثنين، بإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهم بذبح أطفاله الثلاثة بقرية "زهرة" إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه شنقاً، وذلك في واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدتها المحافظة في الآونة الأخيرة.

وحددت هيئة المحكمة جلسة اليوم الثالث من دور شهر مارس المقبل للنطق بالحكم، بعد أن استمعت إلى اعترافات المتهم وتفاصيل الواقعة الصادمة التي جردت الأبوة من معناها، حين أقدم الجاني على إنهاء حياة أطفاله الثلاثة بدمٍ بارد إثر خلافات زوجية.

أحداث القضية المؤلمة تعود إلى مساء يوم 3 يوليو الماضي، في تلك الليلة التي بدأت هادئة وانتهت بصراخ وعويل حتى الصباح، عندما طلب المتهم رؤية أطفاله الثلاثة من زوجته، التي كان على خلافات معها منذ عدة أشهر، وتقيم حينها بمنزل أسرتها.

لم تتردد الأسرة في الاستجابة لطلب الأب، معتقدين أن اللقاء لن يتجاوز ساعات من الشوق والحنين.

لكن ما لم يعلمه أحد، أن هذه الزيارة ستكون الأخيرة.. أخذ الأب أبناءه إلى منزله، وبعد ساعات قليلة فقط، خرج متجهًا إلى نقطة شرطة القرية، ليسأله فرد الأمن على بوابة النقطة: عايز إيه؟، فجاء الرد صاعقًا: «دبحت عيالي».

المشهد الأخير

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، لتكشف المعاينة عن قيام المتهم "أ.ر"، 37 عامًا، عامل، بذبح أطفاله الثلاثة: رودينا (10 سنوات)، رحيم (7 سنوات)، رمضان (4 سنوات).

تم نقل جثامين الأطفال إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وفرض كردون أمني حول المنزل، الذي تحوّل من مأوى للأطفال إلى مسرح لجريمة لا تُنسى.

خلافات انتهت بدم

وكشفت التحريات الأولية أن الجريمة وقعت على خلفية خلافات زوجية متكررة، انتهت بقرار مأساوي دفع ثمنه ثلاثة أطفال أبرياء، لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا طرفًا ضعيفًا في صراع الكبار.

وفي قرية زهرة، لا تزال الصدمة حاضرة، والأسماء الصغيرة تُردد بحزن، بينما تنتظر العدالة كلمتها الأخيرة.

محاكمة واعتراف بلا دموع

وخلال جلسة أمس، وجّهت هيئة المحكمة سؤالًا مباشرًا للمتهم: «هل قتلت أبناءك؟» فجاء الرد صادمًا، بصوت عالٍ وبارد: «أيوة يا فندم قتلتهم».

لم تظهر على المتهم أي علامات ندم أو انهيار، لم يبكِ، ولم ينكس رأسه، بل أنهى حديثه وتوجّه بهدوء ليجلس وسط باقي المتهمين في قضايا أخرى، وكأن شيئًا لم يحدث، في مشهد زاد من قسوة اللحظة داخل القاعة.

دفاع يتحدث عن اضطرابات نفسية

وخلال المرافعات، قال دفاع المتهم إن موكله يعاني من اضطرابات نفسية منذ سنوات طويلة، وله تاريخ مرضي – على حد وصف الدفاع – وصل إلى حد النوم في المقابر من الليل حتى الصباح في أكثر من مرة، مطالبًا بأخذ ذلك في الاعتبار.

