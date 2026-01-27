إعلان

محافظ القليوبية يتابع حملات النظافة ورفع الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

02:31 م 27/01/2026

محافظ القليوبية يتابع حملات النظافة ورفع الإشغالات

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، تنفيذ حملات تحسين مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهاته بضرورة الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقادت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، حملة ميدانية موسعة بحضور اللواء علاء عبد الجواد مساعد مدير الأمن، والعميد محمود فيصل مدير شرطة المرافق، والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والأستاذ ياسر إبراهيم نائب رئيس الحي، إلى جانب مديري إدارات الإشغالات والمخلفات الصلبة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 30 تندة مخالفة، وعدد من حالات إشغال الطريق، ورفع المخلفات باستخدام 5 سيارات، فضلًا عن إزالة السلالم والمصاطب المخالفة والعربات غير المصرح بها التي تعيق الحركة المرورية.

كما تم تمهيد وتجريد طريق أرض الحافي، تمهيدًا لاستكمال أعمال الرصف، في إطار تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق داخل نطاق الحي.

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار الحملات اليومية لضبط الشارع وإزالة الإشغالات والتعديات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ القليوبية، وبما يحقق الصالح العام.

