منها حديث "قطع الآجال".. 7 أحاديث شائعة عن شهر شعبان لم يقل بها النبي

كتب : علي شبل

01:37 م 27/01/2026

شهر شعبان

حذر النبي الأعظم، سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، من التقوّل عليه ونقل عنه ما لم يقله، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من يقل عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار".

ومع اقتراب انتصاف شهر شعبان، ينتشر بين الناس بعض الأحاديث التي تتحدث عن فضل شهر شعبان، منسوبة إلى إلى النبي، دون التأكد من صحتها، متناسين التحذير النبوي

ومن الأحاديث الشائعة عن شهر شعبان، والتي صنفها علماء الحديث، بأنها ضعيفة أو موضوعة او منكرة، منها ما جمعه مصراوي في التقرير التالي:

من الأحاديث المنتشرة في شهر شعبان، درجتها كلها لا تصح، وهي ما بين باطل، وموضوع، وضعيف:

1- حديث: (فضل شهر شعبان كفضلي على سائر الأنبياء).

2- حديث: (إذا كانت ليلةُ النصف من شعبان، فقوموا ليلها، وصوموا نهارها).

3- حديث: (يا عليُّ، مَن صلى ليلة النصف من شعبان مئة ركعة بألف قل هو الله أحد، قضى الله له كلَّ حاجة طلبها تلك الليلة).

4- حديث: (مَن قرأ ليلة النصف من شعبان ألف مرة قل هو الله أحد، بعث الله إليه مئة ألف ملك يبشِّرونه).

5- حديث: (من صلى ليلة النصف من شعبان ثلاثمئة ركعة - في لفظ ثنتي عشرة ركعة - يقرأ في كل ركعة ثلاثين مرة قل هو الله أحد، شُفع في عشرة قد استوجبوا النار).

6- حديث: (مَن أحيا ليلتَي العيد، وليلةَ النصف من شعبان، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب).

7- حديث: (تُقطع الآجال من شعبان إلى شعبان, حتى إنَّ الرجل يَنكح ويُولد له، وقد خرج اسمه في الموتى).

حديث قطع الآجال أحاديث شائعة عن شهر شعبان اقتراب انتصاف شهر شعبان فضل شهر شعبان

