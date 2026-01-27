إعلان

رفض توصيله فأنهى حياته.. تفاصيل مقتل شاب على يد زميله في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

12:06 م 27/01/2026

المجني عليه

بورسعيد – طارق الرفاعي:

قُتل شاب بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إثر اعتداء زميله عليه بسلاح أبيض، وذلك في منطقة الجوهرة بنطاق حي الزهور، على خلفية خلاف نشب بينهما.

وتلقى اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغًا يفيد بمقتل الشاب عبد الرحمن حسين علي حسن، عامل بمغسلة سيارات، بمنطقة الجوهرة بدائرة حي الزهور.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص والتحريات الأولية تبيّن أن المتهم طلب من المجني عليه توصيله إلى مقر عمله باستخدام دراجته النارية، إلا أن الأخير رفض، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما.

وتطورت المشادة إلى اعتداء، حيث أخرج المتهم سلاحًا أبيض (مطواة) وسدد طعنة للمجني عليه في الفخذ الأيسر، ما أسفر عن إصابته إصابة خطيرة. وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى بواسطة أحد المارة في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد دخوله بقليل متأثرًا بإصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، فيما جرى إيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمالها، للوقوف على ملابسات الجريمة النهائية.

