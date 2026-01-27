محافظ أسوان يرفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال رمضان -صور

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المديريات الخدمية والوحدات المحلية، لضمان استقبال شهر رمضان المبارك في أجواء مستقرة، مشدداً على توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ومؤكداً أن الشهر الفضيل يجب أن يكون "شهر عمل وإنتاج وتكاتف" بين كافة الأجهزة التنفيذية.

ووجه المحافظ المسؤولين بالإغلاق الفوري لأي منافذ أو معارض لا تلتزم بنسبة تخفيض 30% على كافة السلع، بالتزامن مع التوسع في افتتاح معارض "أهلاً رمضان" بمختلف مراكز المحافظة.

كما وجه بمراجعة مطاعم "موائد الرحمن" والتصريح بإقامتها مجاناً وفق الضوابط المنظمة، مع التنسيق بين التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لضمان وصول الدعم الغذائي لمستحقيه.

وكلف اللواء إسماعيل كمال مديريتي الصحة والرعاية الصحية بتكثيف الحملات التوعوية ودعم التغطية الطبية بالمستشفيات، فيما شدد على اللجان المشتركة (تموين، صحة، طب بيطري، حماية مستهلك، وسلامة غذاء) بضرورة اليقظة التامة والمرور اليومي على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لمتابعة إعلان الأسعار بوضوح وتأمين الأرصدة الاستراتيجية من السلع الحيوية.

وفيما يخص احتياجات المواطنين اليومية، وجه المحافظ بتوفير كميات إضافية من اللحوم والدواجن والبيض، مع تعديل مواعيد تشغيل المخابز بما يتناسب مع أوقات الإفطار والسحور.

كما أمر بتشكيل فرق ميدانية لمراقبة الأسواق ومنع الاحتكار، مع ضمان توفر أسطوانات البوتاجاز بكميات كافية طوال الشهر.

واختتم المحافظ توجيهاته بتكليف مسؤولي المحليات بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المساجد والزوايا، والتأكد من جاهزيتها لصلاة التراويح، بالتوازي مع تنسيق أمني ومروري مكثف لضمان انسيابية الحركة في الشوارع والميادين خلال أوقات الذروة، مؤكداً اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي مخالفات لضمان تخفيف العبء عن كاهل المواطن الأسواني.